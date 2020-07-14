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台灣最強防空飛彈動物園陣地戰備 荷槍兵士巡邏禁攝影

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
動物園陣地另一側的愛國者連部則部署有AN/MPQ-53雷達及AN/MSQ-104作戰控制站，通訊天線升起執行戰備。記者洪哲政/攝影
動物園陣地另一側的愛國者連部則部署有AN/MPQ-53雷達及AN/MSQ-104作戰控制站，通訊天線升起執行戰備。記者洪哲政/攝影

國軍漢光36號演習實兵操演進入第二天，空軍愛國者三型防空飛彈連持續在台北市木栅動物園外實施野戰部署，軍容壯盛。除周邊通道派遣兵力，三步一崗進行警戒外，還有全付武裝荷槍巡邏兵力，要求制高點的民眾不得攝影。

動物園外停車場實施戰備操演的「愛三」，出動兩具發射架部署於陣地前緣，每具發射架有兩個彈箱，每具彈箱有4枚MIM-104F防空飛彈。陣地另一側的連部則部署有AN/MPQ-53雷達及AN/MSQ-104作戰控制站，清晨起現場就有隆隆發電機運作聲，通訊天線升至20公尺高，兵士在陣地裏以戰鬥蹲姿執行警戒，系統顯然正實施運作。上午還有消防隊在陣地裏模擬火警狀況，實施噴水降温。

由於昨天有民眾攝下彈架，周邊不見衛兵警戒引起討論，愛國者連清晨起就派出官兵管制停車場路口，並在能眺望發射架的人行道上部署警戒官兵。由於木柵動物園捷運站能俯瞰連部，軍方還派出荷槍武裝的步巡哨在周邊巡邏，要求捷運站裏的民眾不得拍攝。

對於在動物園實施戰備演習的愛國者飛彈，台海安全研究中心主任梅復興今早透過臉書貼文表示，陣地的彈架上裝是正港「愛三」，每具發射箱裝四枚MIM-104F，即所謂的「小彈」，這是國軍目前攔防共軍戰術彈道飛彈的最佳利器。

對於在動物園實施戰備演習的愛國者飛彈，台海安全研究中心主任梅復興今早透過臉書貼文表示，陣地的彈架上裝是正港「愛三」，每具發射箱裝四枚MIM-104F，即所謂的「小彈」。圖/記者洪哲政/攝影
對於在動物園實施戰備演習的愛國者飛彈，台海安全研究中心主任梅復興今早透過臉書貼文表示，陣地的彈架上裝是正港「愛三」，每具發射箱裝四枚MIM-104F，即所謂的「小彈」。圖/記者洪哲政/攝影
愛三發射架在木柵動物園停車場執行演習戰備任務。圖/記者洪哲政/攝影
愛三發射架在木柵動物園停車場執行演習戰備任務。圖/記者洪哲政/攝影
由於昨天有民眾攝下彈架，周邊不見衛兵警戒引起討論，愛國者連清晨起就派出官兵管制停車場路口，並在能眺望發射架的人行道上部署警戒官兵。圖/記者洪哲政/攝影
由於昨天有民眾攝下彈架，周邊不見衛兵警戒引起討論，愛國者連清晨起就派出官兵管制停車場路口，並在能眺望發射架的人行道上部署警戒官兵。圖/記者洪哲政/攝影
由於木柵動物園捷運站能俯瞰連部，軍方還派出荷槍武裝的步巡哨在周邊巡邏，要求捷運站裏的民眾不得拍攝。圖/記者洪哲政/攝影
由於木柵動物園捷運站能俯瞰連部，軍方還派出荷槍武裝的步巡哨在周邊巡邏，要求捷運站裏的民眾不得拍攝。圖/記者洪哲政/攝影

彈道飛彈 動物園 國軍

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