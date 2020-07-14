台灣最強防空飛彈動物園陣地戰備 荷槍兵士巡邏禁攝影

國軍漢光36號演習實兵操演進入第二天，空軍愛國者三型防空飛彈連持續在台北市木栅動物園外實施野戰部署，軍容壯盛。除周邊通道派遣兵力，三步一崗進行警戒外，還有全付武裝荷槍巡邏兵力，要求制高點的民眾不得攝影。

動物園外停車場實施戰備操演的「愛三」，出動兩具發射架部署於陣地前緣，每具發射架有兩個彈箱，每具彈箱有4枚MIM-104F防空飛彈。陣地另一側的連部則部署有AN/MPQ-53雷達及AN/MSQ-104作戰控制站，清晨起現場就有隆隆發電機運作聲，通訊天線升至20公尺高，兵士在陣地裏以戰鬥蹲姿執行警戒，系統顯然正實施運作。上午還有消防隊在陣地裏模擬火警狀況，實施噴水降温。

由於昨天有民眾攝下彈架，周邊不見衛兵警戒引起討論，愛國者連清晨起就派出官兵管制停車場路口，並在能眺望發射架的人行道上部署警戒官兵。由於木柵動物園捷運站能俯瞰連部，軍方還派出荷槍武裝的步巡哨在周邊巡邏，要求捷運站裏的民眾不得拍攝。