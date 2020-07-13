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【即時短評】樂見總統為國軍打氣 但現實資源在哪？
漢光演習實兵第一天，蔡總統在臉書發文為國軍打氣，特別介紹新編成的陸軍「聯兵營」。府方向民眾傳播「軍事科普」，值得稱許。不過，不管是聯兵營，或其他國軍努力推動的改革，都需要更多支持：不只是三軍統帥「向軍人說情話」的口惠，而是更多現實的資源。
聯兵營是將原先「戰車營」與「機步營」混編，每營同時包含戰車連與機步連（裝甲運兵車）。其實廿多年前，國防部成立聯兵旅，所轄各營雖名為戰車營與裝步營（與機步基本相同），其實就已是混編：戰車營之下有裝步連，裝步營之下有戰車連。
換言之，廿多年前國軍就已採取聯兵營，但實施不久就放棄構想，將各營變為「純裝」與「純步」，原因是營級後勤能量不足，很難同時操作太多種類裝備。如今再走老路，是否已經解決昔日面臨的困難？
另外，當年每個聯兵旅有五個戰車或裝步營。廿年後「分久必合」，每旅却只剩三個聯兵營；與中共陸軍的旅級單位比，規模更僅及對方一半。這很難不讓人懷疑，國防部是否因志願役招募不易，乾脆減小編制，藉著分母縮水來美化編現比數字？
針對上述質疑，國防部必然強調：聯兵營除了裝步合一，還增添肩射防空飛彈與無人機（ＵＡＶ）。話雖不錯，但軍方向美國採購的刺針飛彈，尚未返國撥發部隊；至於給營級單位使用的輕型ＵＡＶ，根本還沒建案採購。理想雖好，但目前都還是天邊彩霞，都還得花大錢。
更須一提的「烏鴉話」是，新式先進裝備不僅價格昂貴，也代表更高的操作成本。國軍向來對作業維持費用編列偏低，地面部隊尤其嚴重。如果真希望國軍成為現代化精銳之師，就要拋棄過去的「節儉」心態，就要讓部隊敢於「物盡其用」。如此一來，國防預算數字所需成長，將遠超過蔡總統先前宣稱的「每年增加百分之二」。這個沉重的負擔，自詡三軍「最大靠山」的總統，已經準備好了嗎？
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