愛國者三型防空飛彈動物園外戰備 不見衛兵警戒引討論

國軍「漢光36號演習」實兵演練今日實施戰力防護戰備轉場，戰機轉場到東部進行戰力保存。戍守台北市的愛國者三型防空飛彈昨日也離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，吸引民眾目光，但彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。空軍則強調現場實則部署有警戒哨待命。

漢光實兵操演首日，空軍各型戰機統一進行戰備轉場、實施戰力防護，國防部主動釋出F-16戰機通過林間滑行道，魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的罕見畫面。一架編號1313的C-130運輸機自屏東機場升空，機身上的國徽處於塗銷的狀況。空軍司令部解釋，這架運輸機用於跨國人道救援訓練，平時即塗銷國徽待用，這次投入漢光演習僅是一般運用，並沒有跨境救援的科目。

空軍執行鄰近地區的敦睦邦誼任務，如過去菲律賓水災、南亞海嘯救災任務，基於尊重地主國的需要，執行任務的C-130運輸機必須在機身塗裝上作「改變」，因應飛經各國領空或降落地點與我並無邦交，為降低外交敏感，避免中共干預，空軍會自行將機上的國徽塗銷。