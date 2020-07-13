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愛國者三型防空飛彈動物園外戰備 不見衛兵警戒引討論
國軍「漢光36號演習」實兵演練今日實施戰力防護戰備轉場，戰機轉場到東部進行戰力保存。戍守台北市的愛國者三型防空飛彈昨日也離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，吸引民眾目光，但彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。空軍則強調現場實則部署有警戒哨待命。
漢光實兵操演首日，空軍各型戰機統一進行戰備轉場、實施戰力防護，國防部主動釋出F-16戰機通過林間滑行道，魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的罕見畫面。一架編號1313的C-130運輸機自屏東機場升空，機身上的國徽處於塗銷的狀況。空軍司令部解釋，這架運輸機用於跨國人道救援訓練，平時即塗銷國徽待用，這次投入漢光演習僅是一般運用，並沒有跨境救援的科目。
空軍執行鄰近地區的敦睦邦誼任務，如過去菲律賓水災、南亞海嘯救災任務，基於尊重地主國的需要，執行任務的C-130運輸機必須在機身塗裝上作「改變」，因應飛經各國領空或降落地點與我並無邦交，為降低外交敏感，避免中共干預，空軍會自行將機上的國徽塗銷。
此外，在戰備轉場科目中，台北市愛國者飛彈連昨日也離開駐地，其中一具彈架疏散到木柵動物園外捷運軌道下的停車場，披上偽裝網，部署在成排民車之間，有民眾拍下遠近左右多角度畫面，但發現彈架周邊不見衛兵看守，放上網討論，另有網友稱衛兵可能在陰涼處，畢竟台北市氣溫太高。經記者出示照片向軍方查證，空軍司令部表示，應是拍照角度的問題，現場依規定部署有警戒哨與巡邏哨。
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