聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛國者三型防空飛彈動物園外戰備 不見衛兵警戒引討論

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。圖／讀者提供

國軍「漢光36號演習」實兵演練今日實施戰力防護戰備轉場，戰機轉場到東部進行戰力保存。戍守台北市的愛國者三型防空飛彈昨日也離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，吸引民眾目光，但彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。空軍則強調現場實則部署有警戒哨待命。

漢光實兵操演首日，空軍各型戰機統一進行戰備轉場、實施戰力防護，國防部主動釋出F-16戰機通過林間滑行道，魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的罕見畫面。一架編號1313的C-130運輸機自屏東機場升空，機身上的國徽處於塗銷的狀況。空軍司令部解釋，這架運輸機用於跨國人道救援訓練，平時即塗銷國徽待用，這次投入漢光演習僅是一般運用，並沒有跨境救援的科目。

空軍執行鄰近地區的敦睦邦誼任務，如過去菲律賓水災、南亞海嘯救災任務，基於尊重地主國的需要，執行任務的C-130運輸機必須在機身塗裝上作「改變」，因應飛經各國領空或降落地點與我並無邦交，為降低外交敏感，避免中共干預，空軍會自行將機上的國徽塗銷。

此外，在戰備轉場科目中，台北市愛國者飛彈連昨日也離開駐地，其中一具彈架疏散到木柵動物園外捷運軌道下的停車場，披上偽裝網，部署在成排民車之間，有民眾拍下遠近左右多角度畫面，但發現彈架周邊不見衛兵看守，放上網討論，另有網友稱衛兵可能在陰涼處，畢竟台北市氣溫太高。經記者出示照片向軍方查證，空軍司令部表示，應是拍照角度的問題，現場依規定部署有警戒哨與巡邏哨。

戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場進行戰備轉場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，民眾攝下多角度影象，軍方的衛兵在哪裡？引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場進行戰備轉場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，民眾攝下多角度影象，軍方的衛兵在哪裡？引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，彈架附近因不見衛兵警戒，引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場進行戰備轉場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，民眾攝下多角度影象，軍方的衛兵在哪裡？引起討論。圖／讀者提供
戍守台北市的愛國者三型防空飛彈今天離開駐地，疏散到木柵動物園外停車場進行戰備轉場，在高溫下模擬野戰陣地接戰，民眾攝下多角度影象，軍方的衛兵在哪裡？引起討論。圖／讀者提供

空軍 漢光演習 戰機

延伸閱讀

影／後備軍人加入漢光作戰序列 採檢防堵新冠肺炎

國軍漢光實兵 C-130運輸機塗銷「國徽」演練跨境轉場

影／漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

漢光首日著重戰力防護 各式戰機轉場東部

相關新聞

愛國者三型防空飛彈動物園外戰備 不見衛兵警戒引討論

國軍「漢光36號演習」實兵演練今日實施戰力防護戰備轉場，戰機轉場到東部進行戰力保存。戍守台北市的愛國者三型防空飛彈昨日也...

海軍陸戰隊採購疑雲 前官員：軍方招標資格寬鬆到形同放水

海軍陸戰隊採購大型突擊艇登船工具組，得標廠商能否如期供貨問題引起爭議，曾經主辦軍品採購的官員說，軍方招標文件將投標資格訂得很寬鬆，形同放水，任何人，任何公司都可投標，軍方對於有關供貨能力的製造、供應、承做三件事情，沒有任何限制規定，運作空間很大，沒有原廠授權代理的廠商，就能夠因此拿到標案，至於將來會不會有維修服務的問題，軍方根本不在乎。

澎湖有6萬大軍？「美國軍事專家」專文鬧笑話

國內多篇媒體轉載，美國軍事專家艾克斯（David Axe）在《富比士》（Forbes）雜誌的專文，認為解放軍若想拿下台灣...

獨／漢光演習遊客止步 加路蘭景點午後成飛彈野戰基地

漢光36號實兵實彈演習今起一連五天進行實兵操演，空軍防空指揮部部署在空軍台東志航基地內的空軍防空613營今天下午3點起，...

影／後備軍人加入漢光作戰序列 採檢防堵新冠肺炎

「漢光36號演習」動員編成的後備軍人，上午在台中成功嶺營區報到，軍方動員防疫措施，對參演的後備軍人進行核酸檢測（RT-P...

國軍漢光實兵 C-130運輸機塗銷「國徽」演練跨境轉場

國軍「漢光36號演習」實兵演練今天首日操演，空軍各型軍機實施戰力防護戰備轉場，其中屏東聯隊C-130運輸機塗銷機身上的國...

漢光演習！官兵模擬遭生物戰劑汙染 逼真震撼

漢光36號演習今天清晨登場，今起進行5天三軍聯合實兵演練，高雄國軍配合演練，假設官兵在岡山榮民之家遭遇生物戰劑攻擊，指揮...

影／漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

國軍「漢光36號演習」上午進入實兵演練首日，國防部主動披露F-16戰機魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的畫面。

【光武揭密2】率先揭發林彪之死 光武部隊展露情報實力

1971年9月13日凌晨，身兼中共副主席、副總理、國防部長的林彪，因意圖推翻毛澤東失敗，搭上一架軍用三叉戟客機出逃，在外蒙境內墜機身亡。

由漢光操演溺水事故 看演習訓練與部隊安全間之抉擇

國軍年度最重要軍演的「漢光36號」演習，從2020年7月13日至17日，進行為期5天4夜三軍聯合防衛作戰的實兵實彈操演。令人遺憾的是，海軍陸戰隊99旅步2營在7月3日執行聯興操演預演時，發生突擊膠艇翻覆，造成2死2傷的意外事故。這不僅引起社會大眾關注軍演的風險性，更引起部分人士對軍演課目與台灣防衛計畫是否相符的質疑。

批演習是作秀！吳怡農發文遭蔡英文打臉　負面聲量高過正面3倍

現任民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農，當初放棄美國籍身份，回台灣入伍成為陸軍航空特戰指揮部下士的他，針對7月3日海軍陸戰隊「聯合登陸作戰」操演意外奪走兩命的事件，發文直批國軍演習不符合實際需求、漢光演習是年度最大表演，此番言論引起廣大討論，卻也讓吳怡農遭受不少批評。

漢光實兵首日 戰機轉場保存戰力

國軍「漢光36號演習」上午進入實兵演練首日，國防部公布空軍各型戰機統一進行戰備轉場、實施戰力防護的畫面。戰機配合統一指揮...

熱門新聞

3億氣爆善款菊市府怎麼用的？ 監院調查：換座椅、搭遮陽棚..

影／漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

「菊花開滿地爽，妳的笑容已難藏」 葉毓蘭改編「菊花台」諷刺陳菊

孫大千點出聘約人員草案4矛盾 批「沒有最貪只有更貪」

吳淑珍過70歲生日 近況曝光 陳幸妤也入鏡

為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。