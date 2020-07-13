澎湖有6萬大軍？「美國軍事專家」專文鬧笑話

國內多篇媒體轉載，美國軍事專家艾克斯（David Axe）在《富比士》（Forbes）雜誌的專文，認為解放軍若想拿下台灣，澎湖將是重要關鍵點。艾克斯說，澎湖防衛堅強不易攻取，而澎湖堅持的每一小時，都有助台灣動員總數200萬的後備軍人，以及美軍前來馳援，「在任何入侵的劇本中，時間並不站在中國這邊。」

不過，中華戰略學會研究員張競指出，「不要看到洋和尚，就昏到完全相信他念的經」，應該要查明對方的來歷，較為妥當。他舉例，這篇報導提到，澎湖常駐有6萬名部隊，光是此點就完全偏離事實。

澎湖到底有多少駐軍？根據公開資訊，陸軍澎防部共有4個營（機步、混砲、戰車、裝騎）加上直屬部隊，海軍有146艦隊、飛彈快艇中隊、岸置雄風飛彈中隊，空軍馬公基地每年夏季固定進駐1個作戰隊的經國號戰機，另有天弓防空飛彈。維基百科指，全島駐軍共約8000人。

依據維基百科，艾克斯的身分是「軍事記者，圖像小說家，電影製片人」。2007年，他創立漫畫網站「戰爭無聊」（War is Boring），後來演變為1個新聞部落格。艾克斯多年來曾經在敘利亞、伊拉克、黎巴嫩、日本、東帝汶、阿富汗、索馬利亞、查德、剛果等地採訪，定期為多家媒體撰稿，但是多年來他的報導也頗多爭議：例如2012年他在《外交家》（Diplomat）的1篇報導，表示美國特種部隊滲透進入北韓蒐集情報，並宣稱係引述美軍准將托利（Neil Tolley）所言。但是美國政府強烈否認，並譴責這篇報導；托利本人則宣稱，自己是假設性說法，被艾克斯錯誤引述。