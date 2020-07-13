獨／漢光演習遊客止步 加路蘭景點午後成飛彈野戰基地

漢光36號實兵實彈演習今起一連五天進行實兵操演，空軍防空指揮部部署在空軍台東志航基地內的空軍防空613營今天下午3點起，將配屬的短程低空麻雀飛彈及35快砲移防台東市郊的加路蘭風景區，並出動通訊指揮車，加路蘭成了臨時的飛彈野戰基地。

因演習遊客止步，整個加路蘭風景區內遊客全被清場，軍方隨後拉起封鎖線，後到的遊客見加路蘭有部隊演習，雖無法欣賞美麗海景，並無怨言且表示「應支持國軍保家衛土」。

因共軍近年不僅持續建造航母，且不斷進行遠洋訓練，頻頻越日本宮古海峽進入太平洋、巴士海峽到南海，軍機屢屢迫近我國防空識別，東部防空日益重要。

據消息人士透露，配合今年漢光演習，空軍防空613營演習想定敵軍從東部海域，侵犯我國領空，空軍防空613營將配屬近程低空麻雀飛彈及35快砲，移防加路蘭風景區，模擬機動移防部署，殲敵於外海，打完隨時更換陣地，同時也演練敵軍機以飛彈奇襲志航基地，保留防空能量禦敵。