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影／後備軍人加入漢光作戰序列 採檢防堵新冠肺炎
「漢光36號演習」動員編成的後備軍人，上午在台中成功嶺營區報到，軍方動員防疫措施，對參演的後備軍人進行核酸檢測（RT-PCR）採檢作業，嚴防新冠肺炎入侵。
國防部表示，「同心31號」後備動員演習今日實施後備部隊一般士官兵動員教育召集，召員依令準時完成報到手續，展現「聞令報到」的守法精神與高度愛國情操。
國防部說，依「防疫視同作戰」指導，嚴防肇生防疫缺口，「漢光36號演習」動員編成的後備軍人，上午在台中成功嶺營區依序實施體溫量測、口罩發放及消毒作業，並完成防疫自我評量表與TOCC接觸史詢問，由衛生福利部彰化醫院對召員進行核酸檢測（RT-PCR）採檢作業，以確保召員訓練期間健康。
彰化醫院副院長黃伊文表示，自11日起3天內，共動員院內128人次進行篩檢作業，從行政處理、採檢作業到檢體處理，將醫院採檢能量發揮到最大，除了讓召員能安心接受訓練，此次大規模採檢作業，也能作為疫情指揮中心對國內防疫現況的參考。
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