國軍漢光實兵 C-130運輸機塗銷「國徽」演練跨境轉場

國軍「漢光36號演習」實兵演練今天首日操演，空軍各型軍機實施戰力防護戰備轉場，其中屏東聯隊C-130運輸機塗銷機身上的國徽參演，疑似演練跨境轉場，受到關注。

空軍執行鄰近地區的敦睦邦誼任務，如過去菲律賓水災、南亞海嘯救災任務，基於尊重地主國的需要，必須在機身塗裝上作「改變」。空軍C-130運輸機過去執行跨國運輸或人道救援任務時，因應飛經各國領空或降落地點與我並無邦交，為降低外交敏感，避免中共干預，空軍會自行將機上的國徽塗銷。

國防部今天公布漢光演習實兵操演中空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場畫面，一架編號1313的C-130運輸機自屏東機場升空，機身上的國徽處於塗銷的狀況。

軍方沒有證實國內操演軍機塗銷國徽的目的為何，若是計畫性作為，疑與跨境戰力保存有關。