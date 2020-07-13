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漢光演習！官兵模擬遭生物戰劑汙染 逼真震撼
漢光36號演習今天清晨登場，今起進行5天三軍聯合實兵演練，高雄國軍配合演練，假設官兵在岡山榮民之家遭遇生物戰劑攻擊，指揮單位整合作戰區內軍民採取偵檢、消除與隔離送醫等措施，並將傷患送往鄰近的義大醫院就醫。
今天上午10點半，首度以「生物疫病」項目進行演練，國軍假設564旅聯兵三營偵監排在岡山榮民之家遭到生物戰劑攻擊，第一線官兵遭受污染及外傷，單位回報作戰區，申請化學兵部隊及地支部衛生營支援。
接獲通報後，應變單位針對汙染官兵採取生物防護，並進行偵檢、消除、隔離及送醫等措施。為防範疫病擴大，由化兵群開始針對人車與環境消毒，並由衛生營救護組將人員送至義大醫院及高雄榮總隔離與治療，確保官兵安全。
演練過程逼真，「病患」送抵醫院後，醫護人員全程穿著防護衣參與演練，逐一進行檢傷與醫治。
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