漢光演習！官兵模擬遭生物戰劑汙染 逼真震撼

國造的勇鷹教練機日前首度公開試飛，算是為爭議多年的高級教練機採購案畫下句點，但採用構改後的IDF戰機來擔任高級教練機是否合適，仍然引發了不少的討論與批評。在勇鷹號教練機首飛之際，再來回顧這整個決策與展望未來的可能發展，或許能讓國人進一步瞭解勇鷹號教練機誕生的過程，更清楚空軍的考量，與培育目前飛行員的情況。

2020-07-13 09:47