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漢光演習經典畫面曝光！ F-16戰機魚貫進佳山洞庫

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍「漢光36號演習」上午進入實兵演練首日，國防部主動披露F-16戰機魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的畫面。圖／取自軍聞社影片
國軍「漢光36號演習」上午進入實兵演練首日，國防部主動披露F-16戰機魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的畫面。圖／取自軍聞社影片

國軍「漢光36號演習」上午進入實兵演練首日，國防部主動披露F-16戰機魚貫進入完成整建的花蓮佳山基地洞庫的畫面。

花蓮佳山基地不但是空軍戰機保存戰力的重要處所，美方將售我AIM-120先進中程空對空飛彈移交我方保管後，大部分也送至此地儲放，再少批量送往各空軍基地擔負戰備任務。

漢光演習實兵操演第一項戰力防護動作，就是西岸主力戰機移防佳山空軍基地進入洞庫。空軍近年已開始針對花東的佳山、石子山洞庫展開整建，重新規劃洞內系統。而愛國者3型防空飛彈，則分別進駐花東軍用機場部署，防護基地安全。空軍正依參謀本部建議，評估在佳山基地建防爆牆與部署機動式方陣快砲。

民國81年完工的佳山洞庫系統，近年甫完成洞庫電力、通風空調、消防、給排水及儀控等五大系統改善。台東石子山洞庫則因招標關係，整建進度延宕，預計也將執行洞庫主體設施、儀控監視、緊急電源供電、避雷、空氣調節、洞庫、消防警報、安全門禁、汙水及給、排水等十大系統改善。

國防部上午披露「漢光36號演習」空軍相關機型實施戰力防護戰備轉場畫面，多架F-16戰機沿聯絡道向一片山壁推進，畫面雖未揭露洞庫入口，但進入山中隱蔽的意像明顯，為完成整建的佳山基地。

漢光演習 空軍 戰機

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