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批演習是作秀！吳怡農發文遭蔡英文打臉　負面聲量高過正面3倍

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:youtube

文／羅文芳

現任民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農，當初放棄美國籍身份，回台灣入伍成為陸軍航空特戰指揮部下士的他，針對7月3日海軍陸戰隊「聯合登陸作戰」操演意外奪走兩命的事件，發文直批國軍演習不符合實際需求、漢光演習是年度最大表演，此番言論引起廣大討論，卻也讓吳怡農遭受不少批評。

吳怡農批「演習作秀」　再創選後聲量高峰

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察一年網路聲量，吳怡農不僅選舉日有9,185筆聲量，選後上街發春聯粉絲大排長龍，也引起網路6,185筆討論。吳怡農6日晚間針對海軍陸戰隊翻艇意外，在粉專貼文中指出，國軍應該專注於解放軍船艦無法登陸，而非要求陸戰隊的登陸任務，評論國軍演訓是為了表演需求，「漢光演習就是每年最大場的表演」，文章隔天社群發酵，引起6,091筆聲量，成為他近期的聲量高峰。

▲吳怡農評論「國軍操演為表演」貼文，創造了他近期選後的聲量高峰6.091筆。

image source：網路聲量(分析區間: 2019/07/11 - 2020/07/10 )

吳怡農「作秀說」發酵　館長、蔡英文陸續表態

吳怡農國軍表演說在網路上造成迴響後，名人們也陸續參戰，從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字中可以看到，時常關注時事的網路紅人館長也入列，館長不僅跳出來力挺吳的說法，表示「國軍長久以來本來就是表演大於一切」，但三軍統帥的總統蔡英文則是回應吳怡農說法「不盡公平」，強調國軍演訓精進的非常多，即便兩人立場態度雖不同，卻也讓吳怡農的「表演說」獲得更多關注。

▲吳怡農批評演習作秀事件的熱門關鍵字中，有網紅館長、總統蔡英文在內。

image source:網路熱門關鍵字(分析區間: 2020/07/06 - 2020/07/10 )

蔡英文打臉後國防部開砲　吳怡農負面聲量高過正面3倍

從《KEYPO大數據關鍵引擎》網路好感度觀察吳怡農發文後的效應，負面聲量達22.35%，正面聲量則是7.85%，負面大於正面約3倍，其中總統蔡英文一句「不盡公平」的回應後，國防部就反駁吳的說法是「不實的指控」，並在粉專強調「國軍從不作秀」。名嘴朱學恒也發文指出所謂登陸是「特種部隊冒著生命危險奪回外島，救回同袍」，大嗆吳「知識有限」，也有網友質疑吳怡農「不同意你的說法」、「回憶起傘訓或是演習時的自己，是用表演的心態來面對嗎？」。

▲吳怡農批評國軍操演作秀，負面聲量佔22.35%，大於正面聲量7.85%約3倍。

image source:網路好感正負比值(分析區間: 2020/07/06 - 2020/07/10)

段宜康挺吳怡農　新世代、新潮流皆挑戰蔡英文

不過吳怡農也並非孤立無援，除了有網友正面聲量認為「吳怡農說得沒錯」以外，網紅館長也有公開支持，從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念裡頭，也能看到民進黨新潮流系的前立委段宜康跳出來發文直呼「吳怡農講的有錯嗎」， 認為演習追求臨場表現完美，往往反而掩蓋了問題。

從林飛帆反對監察院副院長提名黃健庭，到吳怡農對國軍演訓制度的直言，漸漸顯現綠營內部世代溝通的問題，吳怡農雖因「作秀說」使得個人負面聲量飆高，但未來如何處理與派系、新世代的挑戰，對蔡英文來說也形成一股壓力。

▲蔡英文打臉吳怡農國軍操演作秀的探索概念中，黨內人士段宜康也跳出來擁護吳的說法。

image source:探索概念(分析區間: 2020/07/06 - 2020/07/10)

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年7月11日至2020年7月10日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『吳怡農』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「網路好感度」(註3)、「探索概念」(註4)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測網友意見的討論總數量。

*註2 熱門關鍵字：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測該話題網路最常使用的熱門關鍵字。

*註3 網路好感度：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註4 探索概念：透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測該關鍵字熱門話題。

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吳怡農 國軍 漢光演習

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