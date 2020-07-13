府後衛戍部署異動 憲兵202指揮部遷址可望明年啟動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部與台北市合作開發總統府後方長沙街上的202指揮部中華營區案有譜，憲兵指揮部證實，業奉國防部核定，在先建後遷原則下，202指揮部將遷移至距離總統府更近的國防部貴陽大樓附近土地，新建七層樓建築。圖／記者洪哲政／攝影
國防部與台北市合作開發總統府後方長沙街上的202指揮部中華營區案有譜，憲兵指揮部證實，業奉國防部核定，在先建後遷原則下，202指揮部將遷移至距離總統府更近的國防部貴陽大樓附近土地，新建七層樓建築。圖／記者洪哲政／攝影

國防部與台北市合作開發總統府後方長沙街上的202指揮部中華營區案有譜，憲兵指揮部證實，業奉國防部核定，在先建後遷原則下，202指揮部將遷移至距離總統府更近的國防部貴陽大樓附近土地，新建七層樓建築。原址則將交國防部與地方政府進行開發。全案可望明年啟動。

國防部早在2014年即對外宣布，位於總統府後方長沙街上的202指揮部現址，由於位處商業區精華地，將與台北市政府協商合作，將土地活化使用，作價所獲經費，納入國軍營區改建基金運用。但此案在當時市長柯文哲上任轉趨低調。

位於北市中華路、長沙街、延平南路交界口的憲兵202指揮部中華營區，是中華路40年來固定景物，營區過去駐有「萬鈞專案」裝甲車，是總統府衛戍計畫重要一環，營區至今駐有上一代萬鈞車CM31六輪甲車，但因現役作為萬鈞車的雲豹裝甲車轉彎半徑較大，無法自長沙街轉進中華營區，因此改駐防到國防部忠愛營區。

憲兵指揮部曾宣布，為地方發展土地活化及提升官兵生活品質與住用空間，202指揮部將遷往原國防部舊址貴陽營區，現已辦理貴陽大樓新建工程，全案由軍備局工程營產中心代辦中，憲指部近日證實，此案可望明年啟動。外界曾推測，202指揮部遷到比現址距總統府更近的位置，是為強化總統府防護及反斬首戰力。

國防部 總統府 憲兵

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