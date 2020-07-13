憲兵快反連「紅隼火箭彈射手」完訓 國慶有機會見英姿

擔任台北市中樞防務任務的「憲兵第202指揮部快速反應連」，本月執行「編成點驗」，宣示完成進駐台北市「紅隼火箭彈射手」完成訓練與部署。憲指部並向「中華民國各界慶祝109年國慶籌備委員會」提案，希望今年機車連在國慶大會執行遊行隊伍導引任務時，機車手與重車能採迷彩作戰構型，攜行紅隼火箭彈通過觀禮台，在國人面前展現部隊轉型後的新姿。

憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，由快速反應連、202指揮部等單位接裝，進駐台北市執行中樞戰備任務。憲指部本月1日舉行「憲兵第202指揮部快速反應連戰力展示校閱典禮」，首度披露「憲兵機車連」應用在戰訓任務中的編組。

擔任台北市中樞防務任務的「憲兵第202指揮部快速反應連」，本月執行「編成點驗」，宣示完成進駐台北市「紅隼火箭彈射手」完成訓練與部署。記者洪哲政／攝影

憲兵快速反應連目前有65輛重型機車，10輛輕型戰術輪車，單兵武器配備紅隼火箭彈、90手槍、T91步槍、T75班用機槍、T74排用機槍與40公厘轉輪式榴彈槍。目前快反連已完成連隊紅隼射手訓練，可執行萬鈞車隊伴護、重點目標防護等任務。每個小隊分組出勤，可由一輛配備機槍的輕戰，搭配數輛由單兵分持火箭彈與榴彈槍的重機，在快速機動間執行任務。

憲指部表示，已對快反連下達「戰訓為主、禮賓為輔」指示，主力「機車手」將轉型為紅隼火箭彈射手，快反連現已完成人員接裝基礎訓練，並就北市中樞防衛區特定攔截點勘查後，未來將進一步就火箭彈應用在城鎮作戰、地形地物特性進行攻擊部署等，進行組合訓練。