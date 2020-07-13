漢光演習今起操演五天 國防部：用行動證明國軍最強

國軍漢光卅五號演習今天清晨起將由人員緊急召回的「電光演習」揭開序幕，展開連續五天全國性的三軍聯合實兵演練。國防部昨除發布「同心卅一號演習」後備動員令外，也發布影片向國人喊話說，漢光演習是實戰場景磨練，面對敵情威脅，將以行動證明中華民國國軍是最好的軍人、最強的軍隊，是國家安全最可信賴的靠山。

2020-07-13 00:00