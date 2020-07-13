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漢光演習今起操演五天 國防部：用行動證明國軍最強
國軍漢光35號演習今天清晨起將由人員緊急召回的「電光演習」揭開序幕，展開連續五天全國性的三軍聯合實兵演練。國防部昨除發布「同心31號演習」後備動員令外，也發布影片向國人喊話說，漢光演習是實戰場景磨練，面對敵情威脅，將以行動證明中華民國國軍是最好的軍人、最強的軍隊，是國家安全最可信賴的靠山。
面對美「中」軍力對峙的區域情勢，漢光演習實兵練演首日，國防部依例模擬共軍來襲，首日將先實施戰力防護及保存，西部戰機將進駐花蓮佳山基地，海軍艦艇則緊急出港，後續五天三軍部隊將在全國各作戰區，實施海空射擊，並藉由聯合反登陸、反空降、反特攻等科目，驗證「濱海決勝、灘岸殲敵」戰術，北部中樞地帶則將進行淡水河防演練等反滲透、反斬首科目演練。
國防部今年也首度整合駐防北部的憲兵特勤隊、警察維安特勤隊與海巡特勤隊三支甲種特勤隊，將於15日針對博愛特區反特攻實施演練，模擬包括正副元首在內的重要首長遭敵方劫持，以及政府重要機關遭敵方攻入時的反制戰術，但強調演練地點不局限總統府周遭，將藉由移地借景方式，在不同地形、不同地點演練。
此外，海軍在同日將在台灣東南海域執行劍龍級潛艦戰雷驗證，射擊一枚德製SUT重型魚雷，同時執行反艦飛彈、空中攻艦等實彈射擊任務，將由除役的諾克斯級濟陽艦、兩棲登陸艦中邦軍艦作靶艦。
操演的重頭戲，則是16日在台中甲南海灘舉行的「聯合反登陸操演」，屆時將由新編成的陸軍聯合兵種營首度參演，驗證戰場管理實效，現場將有盛大海、陸、空火力展示。操演歷經三度預演，當日將由蔡總統親自校閱，陸軍近月來費心經營「戰場」，從屆時層峰視導角度，逐一調校陣地、火砲位置，完整呈現「灘岸殲敵」構想。
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