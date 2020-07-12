新冠肺炎教訓 漢光演習首日就演練生物戰防治

漢光36號演習的實兵驗證科目，明天（13日）起將一連舉行五天四夜。今年漢光的最大特色，是正好遭逢新冠肺炎疫情影響，雖然國內已經多日未傳出本土新病例，先前海軍磐石艦官兵染疫也沒有蔓延，不過國防部仍將相關威脅的因應，納入今年的演練項目，包括實施「大規模生物疾病緊急狀態」的應變演練。

軍方官員表示，生物疾病緊急狀態的演練，就在漢光開始的第一天舉行，地點在高雄的退輔會岡山榮家。除了國防部自身的軍醫與化學兵，高雄榮總與義大醫院也都投入。

另外在後備軍人動員方面，16日於台中甲南海灘舉行的反登陸射擊操演，參與部隊包括來自成功嶺基地的陸軍104旅所屬砲兵營，創下動員後備軍人在「主秀」中發射火砲的紀錄。明天在成功嶺舉行的後備軍人教召報到，也將實施新冠病毒普篩，由衛福部疾管署中區管制中心負責。