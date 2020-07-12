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漢光實兵明展開 操演聚焦蔡總統台中親校聯合反登陸

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
漢光36號演習實兵演練重點，仍是台中甲南海灘由蔡總統親校的聯合反登陸操演，各作戰區類同操演當日都縮小規模，屆時希望焦點集中在統帥身上。圖為示意。圖／總統府提供
漢光36號演習實兵演練重點，仍是台中甲南海灘由蔡總統親校的聯合反登陸操演，各作戰區類同操演當日都縮小規模，屆時希望焦點集中在統帥身上。圖為示意。圖／總統府提供

漢光36號演習實兵演練12日上午將隨無預警「電光演習」人員緊急召回演練展開，今年操演新科目，除海軍將在東南海域實施海龍潛艦戰雷射擊操演，國防部今年也將首度整合駐防北部的軍警海巡三支甲種特勤隊，針對博愛特區維安實施演練。但整個演習重點，仍是台中甲南海灘由蔡總統親校的聯合反登陸操演，各作戰區類同操演，當日都縮小規模，希望焦點集中在統帥身上。

漢光實兵首日，國防部將依例模擬共軍來襲、實施戰力防護及保存，西部戰機將進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等，後續在全國各地實施濱海決勝海空射擊、反登陸反空降反特攻，包括台北港反擊在內的淡水河防演練、後備編成等演練課目。

今年漢光演習特色，將實施「戰力防護」作為，持續精進空中兵力戰備轉場、海上兵力機動疏泊及重要目標防護，地面部隊除運用涵洞、工廠、地下室、橋樑及大型賣場等民間建物，並藉「疏散、偽裝、機動、隱、掩蔽」等措施，實施戰力保存外，並將運用中科院研製新式防近紅外線偽裝網等資材，強化戰力防護；另將「聯合防空作戰訓練」聯翔操演納入演練，實際驗證整體防空及戰力防護成效。

操演的重頭戲，是16日在台中甲南海灘舉行的聯合反登陸操演，屆時將由新編成的聯合兵種營參演。國軍迄今已有542旅、564旅、584旅、586旅四個裝甲旅、269旅、234旅、333旅三個機步旅及關渡指揮部成立聯合兵種營，號稱能整合海空兵火力。甲南海灘聯合反登陸操演，將由首度聯兵營實施戰場作業實施火力展示。

我國後備戰力備受關注，聯合反登陸火力展示，目前在校閱台正面部署的火砲群中，包含陸軍104旅砲兵的一個連，屆時將有後備軍人參演射擊105榴砲，在蔡總統校閱下，驗證後備戰力。

這項操演配合「同心31號演習」，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營後備兵力參演並整合台中港民防團隊及動員公（民）營機構、物力徵用的全民總力；另依需求租用民間各型民用無人機，實施敵情偵蒐及戰場監控，於台中甲南海灘及台中港等地區，與常備部隊共同遂行「聯合反登陸作戰」實兵實彈演練，驗證後備戰力與全民總力支援軍事作戰的成效。

16日全國各作戰區都有相關反登陸操演實施，但規模較小，如八軍團當日也預計在車城鄉滿豐陣地實施的天雷操演，原已納入333旅同時進行輕重武器射擊，但上周決定縮小規模，取消機步旅參演，僅由43砲的砲兵營自行閉門操演，不邀地方人士及民代，也謝絕媒體採訪，希望將焦點集中在蔡總統在甲南海灘親校的聯合反登陸科目。

此外，海軍劍龍級潛艦15日將在東南海域實施SUT重型魚雷射擊，實施戰雷驗證。海軍已完成舷號932濟陽艦、230中邦艦兩艘靶艦整備，日內將由大字號拖船拖至東南海域靶區就位。上一次戰雷驗證是13年前在宜蘭舉行的漢光19號演習。

為了模擬包括正副元首在內的重要首長遭敵方劫持，及政府重要機關遭敵方攻入，15日將首度由憲兵指揮部協調警政署、海巡署派出所屬的甲種特勤隊出動演練。演練地點不侷限總統府周遭，而是藉由移地借景方式，在不同地形、不同地方演練。

漢光演習 蔡英文

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