民間爭取Google免費3D圖 宣稱軍事用途機率微乎其微

在媒體披露Google衛星地圖3D功能曝光部分機敏陣地後，國防部除刪除軍事管制區內的3D影像外，也緊急協調下架部分非軍事管制區內的3D功能。國內有從事航拍測繪的業者出面呼籲，中共本身有衛星即時監偵能力，Google的3D圖完全只能用作商業、農業、救災、緊急事故之用，遭共軍據此作為軍事用途機會微乎其微；日本、美國的軍事基地，都可以透過Google3D立體圖，清楚看見各項軍事設施，未見有塗銷情形。公開可取得的資訊，不應有機密可言。

但國防部上午表示，相關議題會在國防安全原則下依法辦理。

東南亞測繪學會理事會（AFLAG）理事代表、中華民國測繪業商業同業公會理事長高治喜投書本報表示，Google的3D圖完全只能用作商業、農業、救災、緊急事故之用，敵人當作軍事用途機會微乎其微，公開可取得的資訊，不應有機密可言。

對於Google3D立體圖的軍事用途，高治喜表示，現代的軍事作戰採用的都是衛星即時影像、定位。例如中國大陸新華社報導：6月30日，北斗三號最後一顆全球組網衛星成功的定點於距離地球3.6萬公里高空完成同步。代表的意義是，衛星組網完成，中國大陸已擁有完整的全球衛星定位系統。

他引述人民日報報導：7月3日，中共在太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭成功發射高分辨率多模綜合成像衛星。這些報導都顯示，衛星偵測的重要性；而這些軍事衛星或商用衛星，對同一地區拍照週期約在2到10天之間，軍事用途絕對大於一般航拍影像。

高治喜強調，公開可取得的資訊，不應有機密可言。真正作戰講究的是最新訊息，衛星監控是目前最快最有效率的工具。例如中共和印度現在正緊張對峙，他們想要看到的，都是最新的軍隊、車輛調度情形，再來研判敵對一方的作為，怎麼可能拿著一兩年前的Google空拍地圖來擬定作戰計畫呢？作戰時要防的是衛星偵測，而不是可公開獲得的空拍畫面。

高治喜肯定國防部為國家安全的貢獻，但表示針對3D立體圖的考量可能過慮了，Google的3D圖完全只能用作商業、農業、救災、緊急事故之用，敵人當作軍事用途機會微乎其微。

高治喜說，Google3D立體圖從空中航拍，到後期製作完成，所花費的時間幾乎要一年多甚至兩年才能上架，敵人不可能會根據一兩年前的商用地圖來擬定作戰計畫。以現代科技來說，真正要打仗，所使用的都是即時的衛星影像，而要發射飛彈，更需要衛星定位系統，才能精準的達到攻擊效果。