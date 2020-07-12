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Google台灣衛照3D功能將全下架？民間首發聲爭取保留

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
東南亞測繪學會理事會（AFLAG）理事代表、中華民國測繪業商業同業公會理事長高治喜（圖中）。圖／高治喜提供
東南亞測繪學會理事會（AFLAG）理事代表、中華民國測繪業商業同業公會理事長高治喜（圖中）。圖／高治喜提供

Google衛星地圖近期原計畫重啟台北、新北、桃園與台中等四個都會區立體3D影像圖資功能，但東南亞測繪學會理事會（AFLAG）理事代表、中華民國測繪業商業同業公會理事長高治喜透露，在國防部要求Google必須依法刪除其中15處軍事管制區影像後，Google決定進一步直接把以上地區3D影像下架。他說，此舉恐影響政府現在正積極推動未來的無人駕駛科技。

Google衛星地圖近期陸續恢復都會區3D功能，媒體發現桃園龍崗一帶部分非軍事管制區內的機敏軍事陣地因此現形，國防部因此緊急協調Google下架被指出地區的3D功能。

高治喜向本報投書披露，Google衛星地圖日前陸續重啟台北、新北、桃園與台中等4個都會區立體3D影像圖資功能，國防部已要求Google必須依法刪除其中15處軍事管制區影像。而Google則直接把以上地區3D影像下架，讓不少商業用途的用家感嘆，智慧城市將不知何時達成。

高治喜說，Google3D立體圖於商業用途之餘，政府的國土規劃、城市建設的計劃，都可免費取得使用；在民生觀光、消防救災上，是便民利國的未來科技都市所需。

高治喜表示，全球在智慧城市發展的浪潮下，地理空間的應用已逐漸成為施政決策依據，資料需求也由二維轉向三維，美國紐約、荷蘭鹿特丹新加坡等，都在推動三維城市模型，日本也透過國土交通省國土地理院定期舉辦「地理院地圖合作夥伴網絡會議」， 蒐整相關需求及應用案例。美國紐約及荷蘭鹿特丹的三維城市模型都已建置完成並可進行線上瀏覽及查詢，紐約的三維城市模型更免費提供下載使用。

他表示，我們政府現在正積極推動未來的無人駕駛科技，而3D立體圖加上衛星定位更是無人駕駛最重要的一環，希望政府能在這關鍵時刻修改不合時宜的相關法規，讓台灣追上世界智慧城市的潮流。

高治喜這個月七日才剛剛和東南亞測繪學會理事會開完視訊會議。他說，東南亞測繪學會是「東南亞國家協會」（ASEAN）下正式註冊組織。會中討論有關智慧城市時獲得共識，希望加速推動三維地圖，每一個國家都能選出一個代表性的城市成為智慧城市，以供彼此觀摩學習。讓他憂心的是，東協十國不斷地進步、合作，台灣此舉似在把自己推的愈來愈遠。

他表示，政府現在正積極推動未來的無人駕駛科技，而3D立體圖加上衛星定位更是無人駕駛最重要的一環，希望政府能在這關鍵時刻修改不合時宜的相關法規，讓台灣追上世界智慧城市的潮流。

東南亞 紐約 國防部

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