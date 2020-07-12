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中海艦命運逆轉獲重要古物 新生後的命運受矚目

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
「中海艦」在823砲戰時擊沉兩艘共軍魚雷快艇，是海軍的「功勳艦」。本報資料照片
「中海艦」在823砲戰時擊沉兩艘共軍魚雷快艇，是海軍的「功勳艦」。本報資料照片

文資局日前透過古物審議會議決議，將海軍中海軍艦與相關文物指定為「重要古物」，將不得拆除販售，資訊已公布在官網。高雄市議員林于凱在臉書談及此事說，中海艦是一個記錄台灣歷史的重要古物，這次有幸被指定保存，但也別忘了，國防部所屬其他的軍事古物，如何有計畫地保存，中海艦替我們上了第一課！

曾在823砲戰立下戰功、擊沉中共艦艇的中海艦，在今年5月面臨被標售拆除的命運，多方文史人士與軍事迷急為中海艦奔走請命，並提案文資審議。

林于凱談到，服務處第一時間接到消息立即向高雄市文化局表達關心，並聯繫立委陳椒華向國防部進行協調，搶在國防部簽約標售當日辦理第一次文資列冊現勘，過程中，立委王婉諭、時代力量高雄黨部主部陳惠敏等人也對此案相當關心。終於在各方努力下，文化部7月8日公告中海艦在文化部古物審議會議被列為「重要古物。

但重生以後的下一步，「中海艦」的新生命運會是如何，也備受矚目。

海軍司令部曾表示，中海艦除役後將無法編列預算維修保養，但現在在文資法的保護下，中海艦的維護費用就有預算編列的依據，感謝文化部將中海艦及其相關文物編為「重要古物」。

林于凱說，「重生的中海艦，難道只能做個大型艦艇模型嗎？」其實高雄港有一個很適合中海艦重生後的方向，高雄港是台灣第一大港，有豐富的港灣歷史，這是很重要的文化資產，在相關文化保存與地方產業推動上，文化部也有興濱計畫正在推動執行。

林于凱談到，高雄港區有這麼豐富的軟體與量能，不過很可惜，卻一直沒有專業的船舶博物館或是海事博物館，中海艦或許存在這樣的可能性。

文化部 海軍 高雄港

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