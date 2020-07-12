漢光演習明登場 國防部：行動證明中華民國國軍最強軍隊

國軍漢光35號演習實兵演練13日起至17日展開，國防部上午發布影片向參演官兵喊話，漢光演習是實戰場景磨練，面對敵情威脅，要用行動證明中華民國國軍是最好的軍人、最強的軍隊，是國家安全最可信賴的靠山。

國防部上午發布「為戰而訓，漢光演習出擊」影片，表示為鼓舞國軍官兵士氣，國防部特別製作專題影片刊播，也請國人共同為國軍官兵加油打氣。

國防部表示，「漢光36號演習」將於本週展開，國軍嚴格訓練的腳步，絕不停歇；戰力提升的信念，永遠堅定。

國防部向官兵喊話表示：國家安全重任，在我們的肩上；誰也擋不住，我們守護家園的決心。而面對敵情威脅，踐履軍人捍衛國家安全的職志，我們並肩作戰，攜手迎接任何挑戰，用行動證明中華民國國軍是最好的軍人，最強的軍隊，是國家安全最可信賴的靠山。