蔡清祥談中美貿易戰：中國對台高科技人才極盡所能挖角

法務部長蔡清祥今天出席新竹科學園區營業秘密保護與制度精進座談會，談到在中美貿易戰持續情況下，中國對台灣高科技技術人才極盡所能挖角，用各種手段進行滲透，但蔡清祥更表示，高科技是台灣經濟命脈，必須透過法律保護及企業協助政府，才能防止技術遭外流轉移。

台灣屢屢發生人才遭中國企業高薪挖角，造成珍貴的科技技術資產被山寨利用，不僅讓企業蒙受龐大商業損失，更讓台灣視作技術優勢的競爭力在慢慢流失，讓政府不得不正視高科技技術外流的國安問題。

新竹地檢署即邀請竹科各廠商今天參與座談會，希望藉由檢察官親自說明，讓企業代表了解如何防範商業間諜，以及發生營業秘密外流的情況之下如何保障公司資產，避免因技術遭不法手段轉移中國後，導致台灣廠商在國際市場上失去競爭力。

法務部長蔡清祥也到場了解，他指出，「現在許多商業間諜根本就不需要親自往來兩岸，更多是利用線上網路寄送的方式將台灣方面的高科技技術機密傳輸到中國，使中國方面的企業得利，這樣對台灣的高科技產業是很大的傷害。」

蔡清祥表示，中國正不斷利用各種手段進行滲透，同時對台灣高科技技術人才極盡所能挖角，但由於高科技產業是台灣經濟命脈，執法單位有義務與民營企業合作，做好保護台灣技術不外流的工作。