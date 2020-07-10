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美售台愛三重鑑測案 專家：翻修在台444枚彈與系統

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2000萬美元的對臺軍售案，進行「知會國會」程序。 記者洪哲政/攝影
美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2000萬美元的對臺軍售案，進行「知會國會」程序。 記者洪哲政/攝影

美國國務院批准售台有關愛國者三型飛彈重新鑑測的設備與技術，有專家表示，此案維修範圍涵蓋台灣歷年來所採購公告總數量為444枚的愛三飛彈、地面雷達與射控系统等，台灣愛三最老的系統與彈服役迄今已近10年，該回廠翻修了。

國防部上午表示，美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2000萬美元的對臺軍售案，進行「知會國會」程序，並公布在美安合局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。

台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文表示，美國政府今天通知國會對台灣的軍售案，主要內容是針對台灣現有的愛國者三型防空暨飛彈防禦系統進行檢修與重新認證，以確保30年壽期的持續可靠堪用。範圍涵蓋歷年來所採購公告總數量為444枚的愛三飛彈以及地面雷達、射控系统等。

梅復興表示，美國自2007年起，先後分三批宣布對台灣出售愛國者三型系統，包括2007年宣布出售3套愛二系統性能提升；2008年出售4套愛三系統與330枚愛三飛彈；2010年出售3套系統與114枚愛三飛彈。

他進一步表示，這些飛彈應該是從2011年前後開始運交台灣，也就是說，台灣愛三最老的系統與彈服役迄今已近10年，而等今天公告的整修工程開始執行，估計至少也要等到2022年以後，有相當數量的飛彈與系統裝備應該都已服役達10年。也該回廠翻修了。

他認為，今天的軍售案和520的魚雷軍售，都落實了美台軍售的正常化。也就是美國已不再累積一堆軍售案長期不通告，然後以一次清倉的方式同時宣布許多軍售案。而是改以像一般國家一樣，台灣可以隨時送件，美國隨即審核，按程序批准後隨時通告國會。這是薛瑞福在美國國防部印太助理部長任內的重要惠台政策成就之一。

飛彈 軍售 國防部

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