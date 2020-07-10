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翻艇意外 陳志榮阿瑪勒第一時間未昏迷 要求先救女生

聯合報 / 記者程嘉文
陸戰隊員搭突擊膠舟搶灘。圖/海軍檔案照，非此次事故現場
陸戰隊員搭突擊膠舟搶灘。圖/海軍檔案照，非此次事故現場

7月3日，海軍陸戰隊99旅步2營6連配合漢光演習的聯合登陸操演，在演練搭乘突擊膠舟科目時，小艇因突發大浪而翻覆，導致上士陳志榮、上等兵蔡博宇溺斃，中士阿瑪勒道卡杜重傷昏迷。消息傳出，震驚全國。

昨天國防部在「莒光園地」播出紀念兩人的專題，當中訪問同艇官兵，他們清楚表示，在小艇翻覆後，陳志榮與阿瑪勒曾大聲呼叫，要求救援艇上的女性中士陳若盈。兩人捨己救人、不放棄袍澤的精神固然令人感動，然而軍方事發後猜測，三人可能因為事發猝不及防，導致第一時間就嗆水失去意識，此一說法如今等於被打破。

昨天播出的國軍莒光日，特別製播「勇猛剽悍永遠忠誠陸戰隊」專題，紀念殉職的陳志榮、蔡博宇，也替「龍哥」阿瑪勒打氣。片中訪問同袍鄭世揚士官長、吳永智下士、陳若盈中士（輕傷送醫）、林立雄士官長等人。當天同艇的吳永智下士指出，翻船第一時間，聽到陳志榮與阿瑪勒高喊，先救其他女性同仁。

陳若盈說，當天在艇上，自己的位置離陳志榮、阿瑪勒兩人最近。翻艇當下她曾大聲呼救，兩名學長立刻請前方的吳永智趕快來救自己。但也因為急著搭救同仁，以至失去自救的機會。

莒光園地影片網址：https://youtu.be/ouf_xP1yCgo

漢光演習 莒光園地 士官長

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