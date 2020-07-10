快訊

賣壓擋不住！八外資重申買進 大立光慘跌8%

外資連八買！台積電開352.5元、市值9.14兆 齊創歷史新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普第七次對台軍售 美批准182億「愛三飛彈重鑑測」

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。圖／本報系資料照
愛國者三型防空飛彈。圖／本報系資料照

國防部今天證實，美國政府於美東時間9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6.2億美元（約新台幣182.71億元）的對台軍售案，進行知會國會程序，並公布在美國國防安全合作局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部表示，此次軍售是川普政府對台第7次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護臺海及區域和平穩定。

根據DSCA公告，此事軍售內容主要在測試與維修愛國者三型飛彈。包括更換愛國者三型飛彈已逾期的零組件（LLC）與認證測試；庫存可靠性測試（SRT）；地面支援設備（GSE）零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支援等。

軍售 國防部 飛彈

延伸閱讀

曾為經貿談判暫緩制裁 白宮：制裁中共高官捍衛人權

川普威脅：秋季不開學 就斷學校金援

「藍潮」漲升恐沖垮美股？小摩：川普若選輸也免驚

討好政治「強人」？波頓爆料：川普傾心習近平、普亭

相關新聞

美國務院通過今年第二波對台軍售 約182億元

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准售台有關愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術，金額約6.2億美元（約新台...

美國務院通過今年第二波對台軍售 外交部表示歡迎

美國務院通過今年第二波對台軍售，外交部今天表示，這次軍售價值約6.2億美元（約新台幣182.71億元），是美國總統川普上...

翻艇意外 陳志榮阿瑪勒第一時間未昏迷 要求先救女生

7月3日，海軍陸戰隊99旅步2營6連配合漢光演習的聯合登陸操演，在演練搭乘突擊膠舟科目時，小艇因突發大浪而翻覆，導致上士...

川普第七次對台軍售 美批准182億「愛三飛彈重鑑測」

國防部今天證實，美國政府於美東時間9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6.2億美元（約新台幣182.71億元）的對台軍售案，進...

漢光演習預演突遭雨襲 武器射擊喊停

國軍下周將展開漢光卅六號演習，昨在台中甲南海灘進行三軍聯合反登陸作戰實彈預演，國防部長嚴德發到場視察，預演時突然下起大雨...

漢光演習欺敵偽裝多 遮帳具還有充氣式偽戰車都有

漢光演習三軍聯合反登陸作戰實彈預演今天是最終場，今天在台中甲南海灘登場，現場可看到國軍各項欺敵偽裝法，連偽戰車都出現。

臧幼俠談海軍輕生教官：自殺不一定是懦弱的表現

海軍陸戰隊兩棲登陸操演發生突擊舟翻覆意外釀2死，造成負責部隊操舟簽證校準部楊姓少校教官在營內輕生。國民黨黃復興黨部主委臧...

【光武揭密1】滇緬深山的國軍基地 讓陳虎門看得起雞皮疙瘩

1949年中華民國政府退守台灣， 雲南地區的國軍退入緬、泰、寮邊境，在當地建立反共游擊武力，並多次擊敗緬甸政府的圍剿。拜小說《異域》之賜，台灣民眾對這支孤軍並不陌生。對當代歷史較有涉獵的讀者，更會知道在1953與1961年，孤軍在國際壓力下，兩度大規模撤回台灣。官兵與眷屬落地生根，中壢的忠貞社區、南投的清境農場，都是著名的聚落。

金門民安6號演習超盛大 動員600多人參演

金門今天舉行一場盛大的全民防衛動員暨災害防救（民安6號）演習，以重創金門的莫蘭蒂颱風為發想，總計動員縣府、國軍、中央駐金...

海軍老兵和軍事迷的勝利！中海軍艦被指定為重要古物

文資局日前透過古物審議會議決議，將海軍中海軍艦與相關文物指定為「重要古物」，將不得拆除販售，資訊已公布在官網。海軍司令部...

高空核爆電磁脈衝屏蔽機房維護 國防部具備HEMP反制力

國防部大直博愛分案周邊連結衡山指揮所、圓山政軍指揮所與海軍作戰指揮中心，戰略地位顯要，興建前曾針對各樓層電磁脈衝防護設施...

影／三軍聯合反登陸作戰實彈操演 展現精實訓練成果

國軍漢光演習將於下周展開為期五天四夜的實兵操演，國防部長嚴德發今天前往台中甲南海灘操演場地視導第五作戰區「三軍聯合反登陸...

熱門新聞

為還許崑源清白 許崑源家屬明天提告7人

沈榮津強調沒施壓唐榮案 孫大千：鬼月還沒到就鬼扯

退出才知政黨奧援的好 黨內人士：林昶佐有意重返時力

行政院追加紓困預算近2000億！蔡政府特別預算將達1.4兆

獨／時力人頭黨員風波 幕後藏鏡人直指林昶佐

蘇格蘭也跟進！ 台旅客入境 10日起免隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。