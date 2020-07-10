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川普第七次對台軍售 美批准182億「愛三飛彈重鑑測」
國防部今天證實，美國政府於美東時間9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6.2億美元（約新台幣182.71億元）的對台軍售案，進行知會國會程序，並公布在美國國防安全合作局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。
國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。
國防部表示，此次軍售是川普政府對台第7次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護臺海及區域和平穩定。
根據DSCA公告，此事軍售內容主要在測試與維修愛國者三型飛彈。包括更換愛國者三型飛彈已逾期的零組件（LLC）與認證測試；庫存可靠性測試（SRT）；地面支援設備（GSE）零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支援等。
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