川普第七次對台軍售 美批准182億「愛三飛彈重鑑測」

1949年中華民國政府退守台灣， 雲南地區的國軍退入緬、泰、寮邊境，在當地建立反共游擊武力，並多次擊敗緬甸政府的圍剿。拜小說《異域》之賜，台灣民眾對這支孤軍並不陌生。對當代歷史較有涉獵的讀者，更會知道在1953與1961年，孤軍在國際壓力下，兩度大規模撤回台灣。官兵與眷屬落地生根，中壢的忠貞社區、南投的清境農場，都是著名的聚落。

2020-07-09 18:56