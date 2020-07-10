美國務院通過今年第二波對台軍售 約182億元

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准售台有關愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術，金額約6.2億美元（約新台幣182.71億元），行政部門已通知國會。

DSCA新聞稿指出，重新認證（recertification）包括更換將到期的組件和認證測試，將可維持30年使用；主要承包商將是洛馬公司。

美國製造的「愛國者防空飛彈」是我國高空層防禦的重要武器，部署在台灣主要城市、重要軍事設施周邊。目前所使用型號為最先進的愛國者三型，最大攔截距離可達70公里，攔截高度超過24公里，雷達搜索距離則有100公里，並可追蹤100個目標。

國防安全合作局透過新聞稿表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域的軍事平衡，透過這項研擬軍售案支持接收方（指台灣）持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

新聞稿指出，此軍售案符合美國法律與政策；這是依法提交可能軍售通知，並不代表已完成銷售。

台海安全研析中心主任梅復興表示，可將這次軍售理解為到期零件的換新，類似汽車定期維修保養，值得注意的是，這已是國務院今年第二度批准對台軍售項目，上次是5月19日公布批准售台18枚重型魚雷，金額1.8億美元（約新台幣54億元），雖然兩次項目都不大，但從次數來看，美國正在落實對台「軍售常態化」，這也是國防部印太事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）給台灣的政策遺產。