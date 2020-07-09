漢光演習欺敵偽裝多 遮帳具還有充氣式偽戰車都有

漢光演習三軍聯合反登陸作戰實彈預演今天是最終場，今天在台中甲南海灘登場，現場可看到國軍各項欺敵偽裝法，連偽戰車都出現。

今天的實彈操演很震憾，另外在各操演場地也可看到部隊利用地形、地貌實施人員及裝備偽裝，包括中科院先進匿蹤科技運用，如具欺敵功能的行動式遮帳具，還有M60A3偽戰車等高科技偽裝資材，快速充氣，讓敵軍誤以為是真戰車出現。

在戰力防護演練部分，國軍出動數位機動微波車、拖式飛彈車、復仇者飛彈車、海軍機動雷達車及天弓三型防空飛彈等裝備實施任務訓練，重點在「中科院研發之新式高科技偽裝資材的實際運用」、「以民間現有建物及設施實施戰力保存」、「運用防空部隊掩護，形成防空安全走廊」等課目，目的為抵禦敵軍日益成熟的情蒐技術及軍事威脅。

軍方人士表示，共軍無人機技術日益成熟，可運用低成本的「空照」，搜集敵裝備、人員或據點等重要情資，進而發揮重挫敵人之效，如何併用軍事科技及傳統偽裝、欺敵戰法，使我軍發揮最大戰力、反制敵軍，絕對是強化戰力防護作為最大的著眼點。