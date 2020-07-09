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臧幼俠談海軍輕生教官：自殺不一定是懦弱的表現

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
黃復興黨部主委臧幼俠。本報資料照片
黃復興黨部主委臧幼俠。本報資料照片

海軍陸戰隊兩棲登陸操演發生突擊舟翻覆意外釀2死，造成負責部隊操舟簽證校準部楊姓少校教官在營內輕生。國民黨黃復興黨部主委臧幼俠說，自殺不一定是懦弱的表現，楊少校可以選擇苟活，但是他卻選擇了與弟兄同去，從另一個角度看，這是一種負責任的態度，也是忠義軍魂訓練成功的表現。

臧幼俠說，漢光演習小艇翻覆事件，已造成三位士官兵犠牲，一位少校軍官軽生，這是一件令人遺憾的悲劇。但其中楊姓少校的犧牲，卻值得我們好好審視。

臧幼俠說，過去常聽說「自殺是懦弱的表現」，這句話在某些情況下是不成立的。抗戰時期，張自忠將軍在敵我實力懸殊下戰敗，張將軍不願受辱而選擇自殺，這種勇敢犧牲的舉動，令日軍為之欽佩，稱其為「中國戰神」。

臧說，同樣的，今天楊少校身為海軍教準部戰技訓測中心的承辦人，也是這些弟兄的老連長，因此他為參加演習殉難的士兵感到自責，而選擇走上輕生的路。演習視同作戰，此次演習失敗了，弟兄們犠性了，楊少校感覺自己有責任，因此他可以選擇苟活，但是他卻選擇了與弟兄同去，從另一個角度看，這是一種負責任的態度，也是忠義軍魂訓練成功的表現。張自忠將軍犧牲是戰神，楊少校的犧牲也該得到應有的尊重。

臧幼俠建議建議國防部在楊少校犧牲的事上，不要死咬著法令，而要重視楊少校的軍人氣節，本著照顧袍澤的初衷，給予適當的撫卹，以告慰亡者在天之靈。

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漢光演習 海軍 黃復興黨部

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