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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

飛馬取代突擊舟搶灘 海軍陸戰隊屏東登陸預演士氣高昂

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸戰隊99旅今日於上午8時許在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演，原本由9艘「突擊舟」擔任的第一登陸舟波，改由AAV7兩棲突擊車為載具，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，演訓過程圓滿順利。讀者提供
陸戰隊99旅今日於上午8時許在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演，原本由9艘「突擊舟」擔任的第一登陸舟波，改由AAV7兩棲突擊車為載具，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，演訓過程圓滿順利。讀者提供

兩棲登陸演習突擊舟翻覆事件，並未頓挫海軍陸戰隊部隊士氣，陸戰隊99旅今日於上午8時許在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演，原本由9艘「突擊膠舟」擔任的第一登陸突擊舟波，改由AAV7兩棲突擊車為載具，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，演訓過程圓滿順利。

陸戰隊99旅7月3日在左營桃子園海灘實施「109年聯合登陸作戰訓練」，步2營步6連擔任第一舟波的突擊連，搭乘8艘突擊艇，在桃子園海灘實施「向岸突擊登陸」訓練課目，過程間兩艘艇翻覆，6號艇三人重傷，兩人不幸殉職，一人仍在醫院搶救中。

7月3日是海軍陸戰隊在兩棲登陸演習中，有史以來第三次採用突擊舟作為第一舟波，陸戰隊多年前曾分別於澎湖山水海灘、南沙太平島實施同一方案。而意外發生後，軍方檢討，突擊膠舟應用於奇襲而非強襲，膠舟防護能力脆弱，而兩棲登陸屬強襲任務，若以突擊舟執行應由LCM、LCVP登陸艇、AAV7兩棲突擊車載運人員登岸的任務，風險很高。陸戰隊採用突擊舟取代應由LCM、LCVP載運步兵的作法，成為此次人員損失原因之一。

意外發生後，陸戰隊決定暫時取消這項科目，代號「聯興」的「聯合登陸作戰操演」照常實施，今天在加祿堂海灘進行預演。操演艦隊由中平軍艦擔任主控艦，區分三個舟波，以AAV7兩棲突擊車為載具編成突擊舟波，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，操演過程順利圓滿。

海軍陸戰隊歌中有「水上策飛馬、灘頭建奇功」的形容，飛馬指的是各式兩棲運輸載具。

陸戰隊99旅今日於上午8時許在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演，原本由9艘「突擊舟」擔任的第一登陸舟波，改由AAV7兩棲突擊車為載具，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，演訓過程圓滿順利。讀者提供
陸戰隊99旅今日於上午8時許在屏東加祿堂海灘執行「聯合登陸作戰操演」預演，原本由9艘「突擊舟」擔任的第一登陸舟波，改由AAV7兩棲突擊車為載具，在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，演訓過程圓滿順利。讀者提供

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