海軍老兵和軍事迷的勝利！中海軍艦被指定為重要古物

文資局日前透過古物審議會議決議，將海軍中海軍艦與相關文物指定為「重要古物」，將不得拆除販售，資訊已公布在官網。海軍司令部目前尚未接獲正式通告，但官員私下表示，目前只能「配合辦理」，至於要如何保存，還需要研議，沒有腹案，軍方恐將大傷腦筋。

「中海」號戰車登陸艦（LST-201）在八二三砲戰期間（1958年8月24日）在金門外海遭共軍快艇圍攻。中海艦擊沉兩艘共軍快艇，本身也被魚雷擊中，卅多名弟兄陣亡。1947年在青島成軍服役的中海艦，不僅已是當時中華民國海軍服役最久的艦艇，更是僅存曾在海戰中擊沉敵艦的功勳艦。中海艦2010年2月1日除役，海軍月前將艦艇標售給廢鐵商，引發不少老兵與軍事迷抗議，在民眾呼籲下全案交文化部審議，斟酌是否有保留價值。

而根據文資局官網昨日公布「文化部109年度第3次文化部古物審議會議紀錄」顯示，針對國防部海軍司令部保管「中海艦及相關文物」，14位出席委員，1位同意指定為國寶，13位同意指定為重要古物。會議決議指定為重要古物，古物名稱修正為「中海軍艦及相關文物」。