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遭終止上市又涉8天洗錢50億 奕智博代理執行長聲押獲准

高空核爆電磁脈衝屏蔽機房維護 國防部具備HEMP反制力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日前發布決標案，耗資157萬餘元，委由中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，顯示國防部具備HEMP防護能力。圖／本報資料照
國防部日前發布決標案，耗資157萬餘元，委由中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，顯示國防部具備HEMP防護能力。圖／本報資料照

國防部大直博愛分案周邊連結衡山指揮所、圓山政軍指揮所與海軍作戰指揮中心，戰略地位顯要，興建前曾針對各樓層電磁脈衝防護設施設置反覆進行討論。國防部日前發布標案，委中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，防護機制曝光。

電磁脈衝是一種在瞬間產生電磁場，能對電力、電子與資訊武器裝備造成損傷，而通過高空核爆炸產生的電磁脈衝，即稱之為高空核爆電磁脈衝（HEMP），其影響範圍更廣和危害程度更大，歐美先進國家長期重視防範方式。

目前位於大直的國防部在興建時即核定有電磁脈衝防護設施計畫，但一度因經費不足取消，而後又加以補強，因應電磁脈衝攻擊模式，在主體大樓各樓層都規劃設置電磁脈衝防護設施。

國防部日前發布決標案，耗資157萬餘元，委由中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，顯示國防部具備HEMP防護能力。

國防部日前發布決標案，耗資157萬餘元，委由中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，顯示國防部具備HEMP防護能力。圖／政府採購網站網頁
國防部日前發布決標案，耗資157萬餘元，委由中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，顯示國防部具備HEMP防護能力。圖／政府採購網站網頁

國防部 中科院

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