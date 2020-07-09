高空核爆電磁脈衝屏蔽機房維護 國防部具備HEMP反制力

國防部大直博愛分案周邊連結衡山指揮所、圓山政軍指揮所與海軍作戰指揮中心，戰略地位顯要，興建前曾針對各樓層電磁脈衝防護設施設置反覆進行討論。國防部日前發布標案，委中科院進行「博愛分案高空核爆電磁脈衝屏蔽機房」的維護，防護機制曝光。

電磁脈衝是一種在瞬間產生電磁場，能對電力、電子與資訊武器裝備造成損傷，而通過高空核爆炸產生的電磁脈衝，即稱之為高空核爆電磁脈衝（HEMP），其影響範圍更廣和危害程度更大，歐美先進國家長期重視防範方式。

目前位於大直的國防部在興建時即核定有電磁脈衝防護設施計畫，但一度因經費不足取消，而後又加以補強，因應電磁脈衝攻擊模式，在主體大樓各樓層都規劃設置電磁脈衝防護設施。