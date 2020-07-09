影／場面震憾！漢光實彈預演三軍砲彈交叉射擊命中目標

兩岸關係緊張，國軍漢光36號演習第五作戰區今天在台中甲南海灘進行「三軍聯合反登陸作戰實彈」預演，陸海空武器火力交叉射擊，砲聲隆隆，現場震憾；國防部長嚴德發到場視導，他先率官兵向海陸殉職官兵默哀一分鐘，漢光36號演習將從本月13日起，在多處地點持續5天4夜實兵操演，蔡英文總統本月16日，將到甲南海灘親自校閱三軍聯合反登陸作戰實彈正式演習。

今天實彈預演過程突下大雨，第五作戰區作戰副處長陳鴻義表示，天候會影響武器雷達鎖定，今天取消部分武器射擊，包括攻擊直升機地獄火飛彈和2.7火箭，地面的標槍飛彈與拖式飛彈；他說訓練中安全最重要，下周正式演習，再視天候狀況，決定是否正常實彈射擊。

今天的操演模擬敵軍在海、空火力掩護下，大批船團集結台中外海，對中部地區實施三棲進犯，第5作戰區對敵發起聯合泊地攻擊，空軍IDF和F16戰機，海軍濟陽艦和陸軍雷霆2000多管火箭等武器先對敵船團，實施遠程精準攻擊，削弱敵軍戰力。

在作戰區指揮下，對敵突襲舟艇進行聯合反舟波攻擊，還有灘岸火殲暨反擊作戰，從水際與灘岸布雷和阻絕障礙設施，遲滯敵舟波行動，也由陸軍M110A2、M109A2自走砲和M155、M105榴砲等各類火砲，對海上目標射擊；在地面部隊的反擊作戰中，各式武器砲火猛烈回擊，海面炮聲隆隆，現場地面不斷搖晃，在場者都感受到國軍武力的震憾。