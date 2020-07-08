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吳怡農批國軍操演作秀 館長力挺：長久以來表演大於一切

聯合新聞網 / 綜合報導
「館長」陳之漢。聯合報系資料照／記者王敏旭攝影
「館長」陳之漢。聯合報系資料照／記者王敏旭攝影

海軍陸戰隊3日的「聯合登陸作戰」操演發生翻舟意外，造成1上士及1上兵死亡，對此民進黨智庫副執行長吳怡農臉書上砲轟，吳指出國軍的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」。對於吳怡農嚴厲批評，國防部回應「從不作秀、每次皆為捍衛國家安全而奮戰」，蔡英文總統則表示吳的說法不盡公平。不過，「館長」陳之漢在直播時力挺吳怡農，他指出對照過去在陸戰隊服役時的經驗和吳怡農所言相去不遠，館長更直言「國軍長久以來本來就是表演大於一切」。

針對吳怡農在臉書貼文指出，國軍訓練長期以來大多是為了「表演需求」，與國家防衛作戰可能面臨的情境有很大的落差，館長認為和過去在陸戰隊服役時情況相去不遠，館長指出演訓仍有一定重要性，但國軍最令人詬病的就是「長久以來表演大於一切」。

他接著表示，說成表演或許太難聽，但基本上是「想表現最好的一面給長官看」。館長進一步指出，當過兵都知道，長官要到營區督導前，全部士兵都要出動打掃兵舍、割草、擦槍，即使長官不見得會到自己的部隊也必須將環境打掃得一乾二淨，類似狀況可說層出不窮。

接著館長提起過去曾參加2次聯勇操演經驗，他表示全營士官以上幹部、通訊兵等重要任務士兵會集合在大沙盤旁推演，當輪到自己負責段落時，必須起立念口令，全部100多個人都在背誦自己的攻擊路線，而館長提到這段「背書過程」耗時3個月、每天都在重複同樣的事情。

全部都照劇本安排好的操演讓館長大呼「根本作戲」，他更直言萬一共軍真的侵犯台灣，根本不會像操演劇本所說「幾點幾分開戰、在哪個位置開槍」，而這些安排好的操演唯一用處，館長表示全是為了預防開槍射到同袍，以及讓整場操演順利落幕。

不過館長話鋒一轉，他提到演習時國軍士兵白天都瘋狂訓練體能、訓練可說是超精實，唯獨長官安排的操演內容不切實際，館長直言這些演習並非實戰、僅是作戲。接著，館長回憶觀看新加坡星光部隊在恆春演訓的內容，他指出星光部隊全軍使用塑膠彈頭、配戴護目鏡，帶上山頭、散開部隊後隨即射擊對打。

為何台灣無法做到如同國外的實戰操演？館長指出在實彈訓練時一定會有軍人傷亡的風險，因此國外部隊在進行實彈訓練時，都會設定一個可以接受的「傷亡率」，反觀台灣無法接受軍人在演練時傷亡，因此政治人物才會要求國軍將演訓做到最安全的狀態。

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