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空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

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空拍錄下翻覆瞬間 海陸操演膠艇遭後浪「頂高翻覆」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
海軍陸戰隊空拍影像有錄下翻覆瞬間。圖為海陸2013年在左營實施操舟演習登陸。圖／聯合報系資料照片
海軍陸戰隊空拍影像有錄下翻覆瞬間。圖為海陸2013年在左營實施操舟演習登陸。圖／聯合報系資料照片

海軍陸戰隊聯合登陸作戰操演意外釀1上士及1上兵死亡，海軍前天指出「後方湧浪推擠，導致翻覆」，依現場空拍影像顯示，翻覆意外的前一刻7艘突擊艇平行，並排著朝海灘前進，明顯遭一波波海浪影響，而最旁邊、靠近防坡堤的2號艇因一個後浪，艇的尾端被頂高，以致整艘翻覆。海軍陸戰隊表示全案由檢警偵辦中，空拍畫面無法提供。

據了解，這段空拍影像原本是海軍紀錄下操演的英勇畫面，用於招生、募兵，卻成為此次意外的關鍵證物之一，海軍已先剪輯成1分多鐘，提供給檢警及憲兵成立的專案小組。檢警透露已收到操演的空拍畫面，為遠鏡頭拍攝，但不願證實細節，全案仍釐清中尚無另分案查疏失。

據調查，海陸99旅步2營步6連所編成的「突擊連」，於桃子園海灘實施「向岸突擊登陸」訓練課目，預計搭乘8艘突擊艇，但其中1艘在出發前傳出故障，空拍畫面中僅有7艘，翻覆意外前夕，7艘平行排列面對海灘，此時海面明顯不平靜，浪一波波來，膠艇幾乎被打得東倒西歪。

此時右側6號艇、最左側靠近防波堤的2號艇相差不到幾秒接連翻覆，不過6號艇因行駛較快、翻覆時接近岸上，所以全員游上岸；有上兵蔡博宇、上士陳志榮的2號艇，空拍畫面可看出，一陣湧浪從後方將膠艇頂高，接著就整艇翻覆漂浮海面。

由於空拍畫面包含7艘突擊艇，鏡頭較遠，無法辨別2號艇是後方往前翻或側翻、人員是否遭壓在下面，檢警恐怕需要一整段完整過程，此案擬約談其他艘負責操控的人員、岸上目擊官兵，還原意外的現況。

空拍 海軍 憲兵

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