影／誤稱林右昌林部長引入閣聯想 李永得大笑：想太多

基隆市長林右昌要不要入閣傳言不斷，市政府今天上午在海軍和平營區辦理和平營區營舍新建工程落成啟用典禮，文化部長李永得特別出席，但席間一度脫口說出「林部長」，雖然他立即更正是「林市長」，仍引林右昌是否入閣聯想，李永得和林右昌都笑說，「想太多了」。

由於此營舍興建是配合文化部核定大基隆歷史場景再現整合計畫，文化部長李永得特別出席，他在致詞時說，基隆的歷史場景再造3年前就聽「林部長」講過，隨後更正是「林市長」講過，當時林市長向賴前院長報告基隆大歷史場景計畫的大戰略，未來要做的，林市長真的是一個文化治理的市長。

李永得隨後受訪時，有媒體問到部長點名林部長，是否是要林右昌加入內閣的團隊？李永得和林右昌都笑說，「想太多了」。李永得再補一句，「我也沒有那個職權」。