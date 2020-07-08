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疫情下的教召令 陸軍104旅後備砲16日甲南海灘開火
國軍漢光35號演習實兵操演本月16日將在台中甲南海灘實施聯合反登陸火力展示，目前在校閱台正面部署的火砲群中，包含陸軍104旅砲兵的一個連，屆時將有後備軍人參演射擊105榴砲，在蔡總統校閱下，驗證後備戰力。
國防部指出，受新冠肺炎疫情影響，7月份教育召集訓練，須於5月中前下令召集訓練，即依當時中央防疫指引與疫情風險，7月份教、勤召訓練仍暫不實施，但考量防疫並兼顧戰訓任務下，採漸進、局部方式，配合第五作戰區仍依計畫執行「同心31號演習」。已有後備軍人接獲這波教召令。
國防部表示，此次擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，並整合台中港民防團隊及動員公（民）營機構、物力徵用的全民總力；另依需求租用民間各型民用無人機，實施敵情偵蒐及戰場監控，於台中甲南海灘及臺中港等地區，與常備部隊共同遂行「聯合反登陸作戰」實兵實彈演練，驗證後備戰力與全民總力支援軍事作戰的成效。
陸軍十軍團所屬步兵104旅砲兵營配備有105榴砲，官兵平時勤於訓練與裝備維護成果，提升火砲射擊精準度。
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