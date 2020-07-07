吳怡農批軍隊訓練長期為表演需求 國防部回應了

針對吳怡農的批評，海軍參謀長敖以智昨日在國防部記者會上表示，海軍陸戰隊特性與任務不同，他尊重吳宜農見解，但我國本身是防衛作戰，有很多外離島，外離島遭受威脅時，陸戰隊就須因應敵情進行規復、應援與增援作戰；而在本島防衛作戰方面，若陸上交通設施遭到破壞，陸戰隊就要實施跨區增援，包括空中、海上，陸戰隊的特性訓練等。他強調，兩棲戰力不能廢，國軍也必須持續進行這項訓練。

列席的國防部作計室聯合作戰處長林文煌則表示，國軍各項演習包含漢光演習，都是依照敵情威脅縝密評估，按作戰計畫，秉持仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓，達到仿真實戰、趨近實戰場景為目標。但受限訓練場地不足，部分操演會採取局部縮小距離、想定與誘導方式演練，驗證國軍整體防衛戰力。

他說，每一年漢光演習都是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，也驗證國軍整體作戰計畫、強化部隊戰力。對於有些不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國防部表達嚴正立場，而國軍將持續秉持保國衛民職責，執行各項戰備演訓任務，確保國家安全與福祉。

由於國防部16日將舉行漢光36號演習實兵操演，主秀是在台中甲南海灘的聯合反登陸操演，陸海空三軍兵力已在酷暑下複練多時，屆時將由蔡英文總統親自校閱，面對綠營政治人物針對海軍陸戰隊操砲打漢光演習是「表演」。國防部昨日也發布《漢光36號演習》前導片-官兵篇短片，透過內容發聲反擊稱：國軍從不作秀，每一次流血流汗的訓練演習，都是為了捍衛國家安全而奮戰」。