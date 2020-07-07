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陸戰隊溺水官兵均在左舷 符合快艇翻覆方向

聯合報 / 記者程嘉文
陸戰隊官兵搭乘突擊膠舟登上海灘。圖／報系資料照
陸戰隊官兵搭乘突擊膠舟登上海灘。圖／報系資料照

本月3日，海軍陸戰隊99旅在左營桃子園海濱演練「舟波突擊登陸」科目，發生突擊膠舟被大浪打翻的事件，三名官兵溺水，兩死一重傷。軍中官員透露，當時艇上共有七人，三位溺水官兵的位置都在左舷。由於小艇遭遇右後方來的突發湧浪而翻覆，是否導致三人因此暫時被艇身壓住，以至不及換氣而嚴重嗆水？還需要進一步調查。

除了海軍陸戰隊之外，陸軍特戰指揮部也使用突擊膠舟，國軍目前使用的品牌，包括法國Zodiac公司的FC470，以及國內廠商的產品，兩者尺寸規格近似，均可搭載七位武裝人員。左右舷各三人，艇艉一人操作舷外機前進。

海軍在昨天（6日）的記者會表示，突擊膠舟遭遇湧浪，是由後向前翻覆；今天在國防部記者會上，官員進一步詳細解釋，當時吹南風，精確的湧浪方向應該說是右後方。

至於16日的正式操演中，暫停突擊膠舟登陸科目，是否影響演練兩棲登陸作戰的完整性？官員解釋，以突擊膠舟搶灘，是屬於非正規兩棲登陸，與利用兩棲突擊車、登陸艇、戰車登陸艦所進行的正規兩棲登陸，其實是兩個不同的場景。以目前的聯合登陸操演（聯興操演）而言，突擊膠舟登陸扮演的是提前對海岸進行偵察，任務角色其實與兩棲偵搜大隊接近。不過近年的操演經常「縮時」舉行，尤其若是由高層長官主持、邀請中外媒體採訪時，閣外為了配合觀眾的時間，每個科目間的時間被減到很短，往往膠舟搶灘不久，搭載其他步兵的AAV-7兩棲突擊車也登上灘頭，因此才讓外界誤以為，膠舟是正式登陸的第一波次。

106年的聯興操演，AAV-7發射煙幕彈泛水前進，灘頭上可見到以用偽裝網覆蓋的突擊膠舟。圖／軍聞社
106年的聯興操演，AAV-7發射煙幕彈泛水前進，灘頭上可見到以用偽裝網覆蓋的突擊膠舟。圖／軍聞社

海軍 溺水 記者會 陸戰隊 國防部

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