陸戰隊溺水官兵均在左舷 符合快艇翻覆方向

本月3日，海軍陸戰隊99旅在左營桃子園海濱演練「舟波突擊登陸」科目，發生突擊膠舟被大浪打翻的事件，三名官兵溺水，兩死一重傷。軍中官員透露，當時艇上共有七人，三位溺水官兵的位置都在左舷。由於小艇遭遇右後方來的突發湧浪而翻覆，是否導致三人因此暫時被艇身壓住，以至不及換氣而嚴重嗆水？還需要進一步調查。

除了海軍陸戰隊之外，陸軍特戰指揮部也使用突擊膠舟，國軍目前使用的品牌，包括法國Zodiac公司的FC470，以及國內廠商的產品，兩者尺寸規格近似，均可搭載七位武裝人員。左右舷各三人，艇艉一人操作舷外機前進。

海軍在昨天（6日）的記者會表示，突擊膠舟遭遇湧浪，是由後向前翻覆；今天在國防部記者會上，官員進一步詳細解釋，當時吹南風，精確的湧浪方向應該說是右後方。