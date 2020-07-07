影／反嗆吳怡農第二波 國防部製片：國軍操演從不作秀

國防部將在本月16日將舉行漢光36號演習實兵操演，主秀是在台中甲南海灘的聯合反登陸操演，陸海空三軍兵力已在酷暑下複練多時，屆時將由蔡英文總統親自校閱，但昨卻有綠營政治人物針對海軍陸戰隊操演舟艇翻覆事件，砲打漢光演習是「表演」。國防部今天發布《漢光36號演習》前導片-官兵篇短片，透過內容發聲反擊稱：國軍從不作秀，每一次流血流汗的訓練演習，都是為了捍衛國家安全而奮戰」。

民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農臉書發文，質疑漢光演習是「表演」。國防部今天從上午記者會由將領回應網路社群「不實評論」後，傍晚再度發布這部以近期參與聯合反登陸操演的三軍部隊地空整備畫面為主的影片，內容罕見披露空軍P-3C巡航時內艙畫面，也為國軍參演官兵發聲，第二波反嗆吳怡農。

國防部透過官方臉書網頁發布《漢光36號演習》前導片-官兵篇短片，透過內容發聲表示，「每一天的訓練，是我們的平凡日常，每一次的演習，是我們的戰力茁壯，國軍從不作秀，每一次流血流汗的訓練演習，都是為了捍衛國家安全而奮戰」。

短片凸顯，「天下沒有不訓能戰的勁旅，國家安全要固若金湯，國軍官兵要超敵勝敵，就必須不斷勤訓勤練，就必須堅持從嚴從難，面對敵人的挑釁與威脅，我們沒有停滯腳步，不畏險阻挫折。」

國防部透過短片宣示，「捍衛領土主權，堅守海空安全，維護民主自由，是我們的天職」；「漢光36號演習在即，奮勇前行，堅定信念，用最精實的戰力，證明國軍菁英具備捍衛國家的堅強實力。」