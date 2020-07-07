影／突擊舟下水就成海上一孤舟？陸戰隊證實：沒作位置描跡

海軍陸戰隊兩棲登陸操演肇發突擊舟翻覆憾事，副指揮官馬群超今天在國防部證實，當天突擊舟自合字艇置放下水後，並未比照其他實施登陸的輸具，由登陸主控艦進行海上位置描跡。至於突擊舟在海面由什麼機制導航向岸？馬群超表示，陸戰隊有海灘觀測的複式機制。

海軍司令部昨公布登陸兩棲登陸操演突擊舟翻覆事件調查報告，國防部今天上午舉行記者會，海軍司令部包括參謀長敖以智、馬群超與教準部政戰主任張存義均列席，就昨天未澄清事項再行說明。

據了解，一般兩棲登陸操演中，登陸主控艦會居於整個登陸動線的中央位置，監控各登陸舟波下水輸具，觀測手藉由艦上電羅經目視各輸具位置，一一匯報至戰情室，由描跡手繪出進行動線與位置，確保舟波登陸行進方向正確、隊型完整安全，遇有行進方向偏差，或危險接近，主控艦則立即透過無線電戰術網導正舟波航向，進行管制。

據陸戰隊今天說法，事發當天參演的七艘突擊舟下水後，並未由操演主控艦中平軍艦描跡紀錄，顯示主控艦恐難以確實掌握突擊舟在海面上的位置，進一步調整舟波隊型。但馬群超表示，操演指揮部有複式機制，在海灘上也有觀測機制，作觀測氣象報告。

海軍參謀長敖以智今天「重新」還原操演當天第一舟波突擊舟「向岸突擊登陸」各項動次實施的時間點。他說，當日上午7點47分兩艘LCU合字艇抵達泊地將突擊舟放到水裡展開編隊，隨即離開，返回操演編隊就位；7點47分9艘突擊舟下水展開編隊動作，預計8點準備搶灘登陸，8點40分，操演主控的中平艦預警氣象變化，8點48分湧浪才突然變大，造成小艇翻覆。敖以智的說法顯示突擊舟下水整整一個小時，在海面上編隊待命。

馬群超日前曾表示，陸戰隊曾於102、106年分別於澎湖山水海灘、南沙太平島執行過突擊舟「向岸突擊登陸」科目，陸戰隊步兵營一直有項操舟課目，「默默有在作」。至於參演的九九旅傳因精銳兩棲蛙人均調往東沙島移地訓練，因此操演才啟用陸戰步兵突擊舟作為登陸第一舟波？馬群超今天沒有回應。

至於翻覆發生傷亡的六號艇與同樣翻覆但較靠岸際全員上岸的二號艇位置距離，馬群超沒有多提，但表示握有舟波側錄影像，已交地檢署研判，他保證舟艇間沒有碰撞問題。