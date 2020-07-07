吳怡農質疑登陸作戰操演 批軍隊訓練長期為表演需求

海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演發生翻舟意外，民進黨智庫執行長吳怡農在臉書上表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，「只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

吳怡農說，這兩天，大家看到「海軍陸戰隊失事」的新聞，對於軍隊的訓練與裝備，想必會有很多的疑問，為什麼穿著救生衣仍會溺水？他們身上的裝備是否符合需求？有沒有水中卸裝和緊急狀況排除的訓練？有沒有戰場急救的訓練、互相救援的能力？但是，就算訓練很精實並符合現實狀況，就算有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險，這是我們的軍隊為了保護國家，每天必須付出的代價。既然有一定的風險，訓練更應該符合現實需求：我們的弟兄姊妹不應該冒無謂的風險。

吳怡農說，這就帶出一個核心的問題：國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？（就如我所屬的特戰傘兵：要搭C130運輸機跳去哪裡？）預想的任務，無論是奪回外島的歸復作戰，或是模擬敵軍的登陸作戰，是合理的嗎？不是更應該專注於確保每一艘試圖接近台灣的解放軍船艦都無法登陸？

吳怡農說，「我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了『表演需求』；漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境，有很大的落差。只要順利完成表演（畫面好看），就算是達成任務。但是，只要我們的操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途，我們的訓練與裝備就不可能完全到位。」

吳怡農說，這是多年來的壞習慣。許多離開國防部的退役將領，都曾坦白地提醒決定國防政策的政務、文職官員們；每一年來看漢光的美軍觀察團所給國防部的檢討報告，也都點出這個現象。「但是到現在，我們還沒看到真正的改變。我不知道還要浪費多少時間、資源、甚至生命，政府才願意面對這個問題。我們應該確保每一位軍人的辛苦與犧牲，都建立在有用、有意義的任務上。」