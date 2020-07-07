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九州豪雨「最高黑色警戒」：日本水災擴散中 熊本最慘51死

海軍再剖陸戰突擊舟翻覆內情 首度證實握有舟波影像

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
由於落水三名官兵遲至近20分鐘才被救援，已溺水嗆昏，應在附近待命的戒護艇並未發揮即時救援功能。馬群超表示，當時所有搜救兵力第一時間確實在海上，「直接過去」，但搜救不是一過去就馬上能目視目標，而需一段尋找過程。記者洪哲政／攝影
由於落水三名官兵遲至近20分鐘才被救援，已溺水嗆昏，應在附近待命的戒護艇並未發揮即時救援功能。馬群超表示，當時所有搜救兵力第一時間確實在海上，「直接過去」，但搜救不是一過去就馬上能目視目標，而需一段尋找過程。記者洪哲政／攝影

針對海軍陸戰隊兩棲登陸操演肇發突擊舟翻覆憾事，副指揮官馬群超上午首度證實，軍方握有事發登陸舟波的側錄影像，已交偵辦此案的橋頭地檢署，他雖不願直接證實影像曾直擊舟艇翻覆霎那，要由檢方判斷，但宣稱舟艇翻覆與碰撞無關。而海軍上午重新揭露事發當日突擊舟「向岸突擊登陸」各項動次實施的時間點，操演主控艦當日上午8時40分預警當地海象變化，8分鍾後湧浪突然變大，小艇翻覆。

海軍司令部昨日公布登陸兩棲登陸操演突擊舟翻覆事件調查報告，國防部上午舉行記者會，海軍司令部包括參謀長敖以智、馬群超與校準部政戰主任張存義均列席，就昨日未澄清事項再行說明。

敖以智上午「重新」還原操演當天第一舟波突擊舟「向岸突擊登陸」各項動次實施的時間點。他說，當日上午7點47分兩艘LCU合字艇抵達泊地將突擊舟放到水裡展開編隊，隨即離開返回操演編隊去就位；7點47分9艘突擊舟下水展開編隊動作，預計8點準備搶灘登陸，8點40分，操演主控的中平艦預警氣象變化，8點48分湧浪才突然變大，造成小艇翻覆。

至於現場海象預警，馬群超說，當日登陸操演前依演訓計畫，從天候預報、現場觀測，確認都沒有問題後，由操演指揮官下令執行，程序沒問題。

對於發生翻覆意外的突擊艇登陸舟波，馬群超首度坦承表示，軍方握有舟波登陸當時的錄影帶，目前交高雄橋頭地檢署在調查，結果以後續檢方的影帶判斷完後公布的調查結果是最公正、客觀。至於影帶是否有拍到舟艇翻覆一瞬，他說要由檢方判斷，「我可以很確認，艇的位置沒有碰撞」。

馬群超表示，突擊舟的耐波力有四級，造成舟艇翻覆的湧浪是自右後側打來，而落水官兵救生衣與防護背心都是正常的。但他坦承，突擊舟下水後，主控艦並未作小艇的描跡圖；而突擊舟登陸也和過去傳統一線登陸不同，可採一線或兩路縱隊各自登陸。

由於落水三名官兵遲至近20分鐘才被救援，已溺水嗆昏，應在附近待命的戒護艇疑未發揮即時救援功能。馬群超表示，當時所有搜救兵力第一時間確實在海上，「直接過去」，但搜救不是一過去就馬上能目視目標，而需一段尋找過程。而昨日海軍披露翻覆艇所在水域僅1.5公尺，馬群超也改口稱，所謂1.5公尺是最低潮線，整個海域受到高低潮差與湧浪形成，整個水深是超過1.5公尺的，演習海域是時時在改變的。

馬群超表示，有此不幸事件發生，陸戰隊將就突擊舟「向岸突擊登陸」科目、裝備有哪些不足處，經專業審慎評估後，需哪方面加強，未來完全改進後，才會從事下一次操演。今年漢光演習兩棲登陸操演將確定取消這項科目。敖以智也說，司令部將針對安全事項進行檢討，其他兩棲登陸操演課目不變。

海軍 漢光演習 陸戰隊

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