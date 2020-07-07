吳怡農砲漢光 國防部：不實評論將傷害國軍勤練官兵

海軍陸戰隊實施兩棲登陸操演，肇發兩死一傷憾事，連帶一名教官自責輕生。前國安會幕僚吳怡農昨日批評，漢光演習就是每年最大場的表演，與真實作戰情境有很大的落差。國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？但國防部上午表示，每一年漢光演習都是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，國防部對部分不實評論要表達嚴正立場，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果。

吳怡農6日透過臉書貼文表示，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，而漢光演習就是每年最大場的表演，與真實作戰情境有很大的落差。他同時表示，這就帶出一個核心的問題：國軍的首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」？要登陸去哪裡？

國防部上午舉行記者會，海軍參謀長敖以智對此表示，海軍陸戰隊特性與任務不同，他尊重吳怡農見解，但我國本身是防衛作戰，有很多外離島，外離島遭受威脅時，陸戰隊就須因應敵情進行規復、應援與增援作戰；而在本島防衛作戰方面，若陸上交通設施遭到破壞，陸戰隊就要實施跨區增援，包括空中、海上，陸戰隊的特性訓練等。他強調，兩棲戰力不能廢，國軍也必須持續進行這項訓練。

國防部作計室聯合作戰處長林文皇則表示，國軍各項演習包含漢光演習，都是依照敵情威脅縝密評估，按作戰計畫，秉持仗在哪裡打、部隊就在哪裡訓，達到仿真實戰、趨近實戰場景為目標。但受限訓練場地不足，部分操演會採取局部縮小距離、想定與誘導方式演練，驗證國軍整體防衛戰力。

他說，每一年漢光演習都是最大規模的三軍聯合作戰演訓任務，也驗證國軍整體作戰計畫、強化部隊戰力。對於有些不實評論，將傷害所有官兵平日勤訓精練的努力、成果，國防部表達嚴正立場，而國軍將持續秉持保國衛民職責，執行各項戰備演訓任務，確保國家安全與福祉。