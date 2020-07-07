七七事變八十三周年 藍委籲為抗戰老兵舉行光榮遊行

國民黨立委陳以信今天透過臉書貼文表示，今天是七七事變83週年，今年是抗戰勝利75週年，蔡總統大概打算忘了這兩件事。抗戰勝利70週年時政府擴大慶祝，當時在新竹湖口基地舉行近年最大兵力展示，三軍官兵、各種戰機、坦克、飛彈整齊受閱，軍容壯盛雄壯威武。他呼籲蔡總統為抗戰老兵舉行光榮遊行。

他說，當時整場最受歡迎的，卻是當幾台二戰吉普車，載著抗戰老英雄，緩緩接近閱兵台，看到他們舉起搖晃的手敬禮時，全場起立鼓掌歡聲雷動！現場很多人都感動流下眼淚。當時馬總統特別親頒抗戰勝利紀念章，感謝他們用生命捍衛中華民國的重大貢獻！

陳以信表示，今年是75週年，當年已所剩不多的抗戰老兵，可能又走了一些，老兵不死但也逐漸凋零。他誠摯呼籲蔡總統，把握有限的時間，再為這些抗戰老英雄舉辦光榮遊行，把黯淡已久的軍魂國魂找回來！