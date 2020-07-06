影／蔡英文慰勉陸戰隊九九旅 「我會和大家一起流汗打拚」

海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演發生意外，蔡英文總統稍早前往國軍高雄總醫院左營分院探視殉職弟兄家屬及受傷官兵，隨後蔡總統到海軍陸戰隊九九旅慰勉，並精神講話。她強調，身為三軍統帥，會和大家站在一起，共同流汗打拚，克服所有挑戰。

蔡總統表示，目前演訓中的情況發生了一些意外事故，造成陳志榮上士、蔡博宇上兵兩位英勇弟兄殉職，以及阿瑪勒‧道卡度中士住院中，此外，楊姓上校也離開，這不僅是國家損失，也令所有國人同胞感到難過，尤其這次發生意外的弟兄都是各位朝夕相處的同袍，大家一定更加悲痛，她今天來到這裡要替各位打氣加油，國家需要國軍，國軍需要陸戰隊，守護國家的任務，一刻也不能停下來。

蔡總統說，她剛剛先向兩位殉職弟兄家屬致意哀悼，隨後也在醫院慰問昏迷弟兄家屬，她要求國防部全力照顧國軍弟兄姊妹，這次意外事件中受傷或殉職的同袍，都要給予最好的照顧及給家屬最大的協助，她知道意外發生及失去弟兄的傷痛，外界各種聲音，一定會造成影響，這個關鍵時刻，一定要穩住士氣，堅守崗位，雖然弟兄姊妹殉職受傷，但陸戰隊的堅強鬥志會持續傳承下來。

蔡總統說，各位陸戰隊士官兵，擦乾眼淚，「堅定地勇敢地為我們的陸戰隊、國軍及國家一起繼續流汗打拼，我要告訴各位，身為三軍統帥，我一定會和大家站在一起，共同流汗打拚，克服所有挑戰，大家要記得今天，用最好的表現全力完成每一次任務，來緬懷我們殉職的弟兄，勿忘初衷，努力加油。謝謝各位。」