水深僅150公分卻溺水？ 海軍：翻船瞬間嗆水

海軍下午舉行臨時記者會，說明海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演意外事件初步調查結果。媒體詢問海軍司令部當時翻覆水深多少，陸指部副指揮官馬群超表示是150公分，遭質疑人員為何無法自救？軍方解釋，當時船是從船尾往前翻，人員瞬間被海浪嗆水才無法及時自救。

媒體詢問受傷的三人被救上岸後市府還有著裝備，有無啟動救生衣？馬群超表示，要登艇之前救生艇先吹氣1/2，還有兩個抗彈板，有基本浮力。他今進一步強調，訪談每個上來官兵，氣瓶都是作動正常，一拉就完成充氣，2、6兩艇都是有充氣的。

對媒體質疑於為何水深僅150公分，人員無法站立或自救？馬群超解釋，因有浮力、湧浪，腳無法離開地面，救生衣是讓你漂、不是讓你站起來。海軍司令部政戰主任孫常德進一步表示，人員腳下是沙岸，每一個時間因水流關係，每個位置的深度都不太一樣，至於正確的數字還要再確認一下。