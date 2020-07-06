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海軍：海象劇變為肇事主因排除人為 死因為吸入性嗆傷
海軍下午舉行臨時記者會，說明海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演意外事件初步調查結果。海軍司令部政戰主任孫常德表示，目前排除人為和機械因素，研判肇事主因是環境因素，也就是海象劇變造成；至於受傷原因則經國軍左營醫院診斷，研判為吸入性嗆傷造成肺部進水。
孫常德解釋事發過程，他表示，當天人員搭乘8艘突擊艇依照計畫實施向岸上突擊登陸訓練課目，上午8時48分，2號艇和6號艇距岸大概150公尺，因海象變化，瞬間湧浪過大，兩艇遭後方激浪推擠，導致翻覆，造成14人落海，其中6號艇7人全部自行游泳登岸，2號艇4人自行游泳登上岸邊，其中一名陳中士輕傷，上岸即送醫治療，另外3位傷勢嚴重。
孫常德進一步表示，9點10分，陳志榮與阿瑪勒‧道卡度當時離岸20公尺距離，由岸上作業人員救上岸，隨即由醫護人員國軍左營救治；11點19分，支援搜救的s70C發現蔡博宇，立刻引導戒護艇搜救，11點30分救起，也送往國軍左營醫院急救治療。
孫常德表示，8時40分在操演區域發現海象增強，當時實測海上風速為13級，到了8時48分，2號艇、6號艇受到後方湧浪推擠翻覆，綜合判斷環境因素是這次肇事主因。
對於三位人員受傷原因，孫常德說，經過國軍左營診斷，研判為吸入性嗆傷，因為肺部浸水，導致肺泡無法提供充足氧氣至其他器官，以致腦部缺氧昏迷。
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