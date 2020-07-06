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排除人為和機械因素！ 海軍：2官兵因吸入性嗆傷殉職

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海軍：海象劇變為肇事主因排除人為 死因為吸入性嗆傷

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
主持記者會的海軍司令部政戰主任孫常德中將在說明事件調查結果時，一度哽咽。記者胡經周／攝影
主持記者會的海軍司令部政戰主任孫常德中將在說明事件調查結果時，一度哽咽。記者胡經周／攝影

海軍下午舉行臨時記者會，說明海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演意外事件初步調查結果。海軍司令部政戰主任孫常德表示，目前排除人為和機械因素，研判肇事主因是環境因素，也就是海象劇變造成；至於受傷原因則經國軍左營醫院診斷，研判為吸入性嗆傷造成肺部進水。

孫常德解釋事發過程，他表示，當天人員搭乘8艘突擊艇依照計畫實施向岸上突擊登陸訓練課目，上午8時48分，2號艇和6號艇距岸大概150公尺，因海象變化，瞬間湧浪過大，兩艇遭後方激浪推擠，導致翻覆，造成14人落海，其中6號艇7人全部自行游泳登岸，2號艇4人自行游泳登上岸邊，其中一名陳中士輕傷，上岸即送醫治療，另外3位傷勢嚴重。

孫常德進一步表示，9點10分，陳志榮與阿瑪勒‧道卡度當時離岸20公尺距離，由岸上作業人員救上岸，隨即由醫護人員國軍左營救治；11點19分，支援搜救的s70C發現蔡博宇，立刻引導戒護艇搜救，11點30分救起，也送往國軍左營醫院急救治療。

孫常德表示，8時40分在操演區域發現海象增強，當時實測海上風速為13級，到了8時48分，2號艇、6號艇受到後方湧浪推擠翻覆，綜合判斷環境因素是這次肇事主因。

對於三位人員受傷原因，孫常德說，經過國軍左營診斷，研判為吸入性嗆傷，因為肺部浸水，導致肺泡無法提供充足氧氣至其他器官，以致腦部缺氧昏迷。

國軍 海軍 器官

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