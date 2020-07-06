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影／蔡英文探視演訓受傷官兵 中士阿瑪勒．道卡度可自主呼吸

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
蔡英文總統（中）到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影
蔡英文總統（中）到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影

蔡英文總統今天下午到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。蔡英文表示，中士阿瑪勒．道卡度已可自主呼吸，但需機器協助；中士陳若盈恢復良好，談到意外發生當下非常惶恐，想要救生。接著轉往海軍陸戰隊指揮部，為海陸弟兄加油打氣，希望士氣不要受到打擊，大家持續堅強的保衛國家。

蔡英文探訪已經殉職的上兵蔡博宇及上士陳志榮的家屬，表達對兩位為國家奉獻犧牲的敬意及感謝，也請家屬一定要多保重。陳志榮的父母親及妻子，都以他為榮，而陳妻已經懷孕，國家會給她最好的照顧，讓孩子平安生產及長大。蔡博宇的父親，去年妻子才剛過世，現在博宇又離開，感到非常傷心，蔡請博宇的兩位哥哥好好照顧父親。

目前還有兩位官兵在國軍高雄總醫院左營分院治療。蔡英文向中士阿瑪勒．道卡杜的姊姊表達慰問，現在阿瑪勒已經可以自主呼吸，但還需要機器協助，過了第一關挑戰，後面還有一些挑戰，希望他能克服，順利康復，再一起為國家打拚。

中士陳若盈是輕傷，意外時吸入一些海水。蔡英文到病房探視，問到意外發生時的狀況，陳若盈說，當下滿惶恐的，只想到要求生，有嗆到海水，現在慢慢咳出來。總統問她會不會因為這次意外，將來服役心裡有困難？陳說：「不會！」恢復後會回到工作崗位。陳若盈是澎湖人，兩個姊姊也都是軍人，男友在旗山基層部隊服役，一家人都捍衛國家。

蔡英文表示，這次意外相關單位已在調查中，要求國防部務必調查完整，做好必要的安全防護，讓未來演訓不再發生意外。探視完傷者與家屬，總統就轉往海軍陸戰隊指揮部，為海陸弟兄加油打氣，她表示，希望大家不要因為這次的意外事件，士氣受到打擊，要持續堅強的保衛國家。

蔡英文總統到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影
蔡英文總統到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影
蔡英文總統到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影
蔡英文總統到國軍高雄總醫院左營分院，探視海軍陸戰隊演訓翻舟意外受傷的官兵及殉職者家屬。記者徐如宜／攝影

蔡英文 海軍 陸戰隊

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