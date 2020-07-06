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談殉職陸戰隊員哽咽拭涙 嚴德發：調查重點為防範非究責

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
嚴德發致詞時，提及英勇殉職的陳志榮上士與蔡博宇上兵時，一度哽咽。圖/軍聞社
嚴德發致詞時，提及英勇殉職的陳志榮上士與蔡博宇上兵時，一度哽咽。圖/軍聞社

海軍下午將公布海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演突擊連膠艇翻覆傷亡意外初步調查結果，國防部長嚴德發上午表示，這次事件重點不在於究責，而是在於必須找出發生的主要原因，加以防範，避免再次讓官兵在訓練中受到傷害，才是負責任的態度。

國防部長嚴德發今日上午在博愛營區對國軍幹部期勉，除為海軍陸戰隊殉職官兵默哀致敬，並期許國軍官兵悼念殉職人員外，更應全力以赴，完成他們生前達成演習任務的遺志。

嚴德發致詞時，提及英勇殉職的陳志榮上士與蔡博宇上兵時，一度哽咽，強調殉職官兵不只是陸戰隊的英雄，更是國軍的英雄、國家的英雄；嚴德發指出，軍人的階級雖有不同，但是所肩負的責任與使命是相同的，每一位軍人為國家所做出的犧牲與奉獻，都是一樣偉大而值得尊敬。

嚴德發表示，對很多人而言，「軍人」只是一個平凡的名詞，「保家衛國」和「抵禦敵人」，是抽象的；但是對於每一位國軍官兵弟兄姊妹來說，卻是必須要用一生青春，甚至是用生命去堅持的志業，但這也是國軍官兵每天的日常。

他說，「在每一個國人看不到的地方，不論是在天空、海上、叢林，再惡劣的環境，都有官兵戮力戰訓的身影。」全體官兵心中只有一個信念，就是「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」，國軍官兵會竭盡所能，不畏艱辛，不斷的勤訓精練，國軍所抱持的理想與信念，就是讓部隊戰力變得更堅強，讓國家安全更有保障，讓國人享有安穩的生活，不必擔心遭受敵人威脅，不必害怕民主自由成果被剝奪。

嚴德發説，國軍從來不會因為要承擔風險，而放棄訓練或是降低訓練標準。軍人因為肩負的責任重大，在平時的訓練中，必須以貼近實際戰場的景況，從嚴從難、反覆演練，以累積戰力；因此存在一定程度的風險，也唯有嚴格的訓練，在未來可能發生的戰爭中，才能克敵制勝。

嚴德發指出，針對這次的事件，重點不在於究責，而是在於必須找出發生的主要原因，加以防範，避免再次讓官兵在訓練中受到傷害，這才是負責任的態度。

嚴德發期勉全體官兵，下周是「漢光36號演習」正式操演，是展現訓練成果與守護家園實力的重要時刻，全體官兵更應該全力以赴，完成他們生前努力達成演習任務、踐履軍人捍衛國家安全的遺志，這是大家告慰英靈與懷念殉職袍澤，最有意義的方式。

最後，嚴德發再一次對於殉職同仁與其家屬，表達全軍官兵最深的哀悼，也希望所有人一起為仍在醫院奮戰的阿瑪勒‧道卡杜中士集氣祈福，期盼能夠順利康復。

國防部長嚴德發今日上午在博愛營區對國軍幹部期勉，除為海軍陸戰隊殉職官兵默哀致敬。圖／軍聞社
國防部長嚴德發今日上午在博愛營區對國軍幹部期勉，除為海軍陸戰隊殉職官兵默哀致敬。圖／軍聞社

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