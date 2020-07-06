後湧浪吞噬陸戰隊員性命 海軍最快今公布初步調查結果

針對海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演突擊連膠艇翻覆傷亡意外，海軍司令部已完成初步調查，最快今日就能對外說明肇因。而據軍方研判，這艘膠艇是被突發的「後湧浪」打翻。但事發當時有無氣象預警情資？登陸舟波隊型是否合理、各艇間有無接近事件？需要海軍開誠布公出示證據佐證，未來據以周全安全措施，既還殉職英雄公道，協助撫平傷痛，也能讓陸戰隊盡速重整士氣、完成任務。

這起訓練意外已造成同艇上兵蔡博宇、上士陳志榮殉職，負責部隊操舟簽證的校準部少校楊昌霖輕生不治，海軍司令部稱少校「楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事」。目前還有一重傷官兵在院搶救死神拔河。

過去聯興操演第一登陸舟波，都是由爆破隊蛙人負責，且於拂曉實施，舟波攻擊向呈一線橫隊，各艇幾須同時到達灘岸。過去各登陸舟波出發後，參演的兩棲登陸旗艦（LCC1）戰情還會實施描跡紀錄。此次發生意外的「突擊連」舟波，是由陸戰步兵任務編組而成的突擊連擔綱，意外中實則有兩艘膠舟發生翻覆，有傷亡意外的艇遠在距岸150碼處，另艘則已近岸，前後參差的隊型，迥異於登陸作戰舟波的隊型，而較像一般獨立特攻作戰形態；且事發時間已上午8時之後，和過去拂曉登陸時間完全不同。兩棲旗艦當時如何管制突擊連的第一舟波？舟艇間有無發生碰撞？海軍或可出示描跡圖佐證。

此外，針對整個舟波動態的監控，這七艘突擊連舟艇是由多艘合字艇（LCU）搭載航行到桃子園模擬泊地下後錨、同時放小艇，舟波裡的連長艇會攜行AN/PRC/77進行通聯，合字艇理當以望遠鏡監控膠艇狀況，而整個登陸演習每一舟波，都有無線電戰術網，包括岸際的監聽台、登陸通訊旗艦戰情室，岸上隱蔽處進行側錄、反制侵駭的電展室，都會全程監控各舟波的通聯。舟艇翻覆前後有無特殊通聯，其實有錄音可參。尤其是海象變化的通報。

聯興操演有嚴謹的氣象監控機制，不但兩棲登陸旗艦上有氣象官，海軍大氣海洋局也會派遣能接收衛星氣象資料的專用車輛協助監控，每15分鐘就要預報一次當地海域包括浪高、湧浪等資訊，尤其湧浪屬於漸次形成，若一發現海象變化不適操演，監控單位可隨時提供兩棲登陸指揮官預警或叫停。左高海域7月2日當天氣氣象預報，從凌晨到13時幾無風浪，對於海象突變出現後湧浪肇發意外的說法，當時海象通聯如何？戰術網無線電側錄相信能還原現場。此外，聯興操演預演，都會有海軍新聞官在岸際採訪側錄，失事艇當時已近岸，若曾錄下翻覆過程公布，更可協助昭各界公信。

據了解，海軍司令部已針對全案開過第一次檢討會，並完成初步調查，預計今日對外說明初步調整結果，對膠艇翻覆原因，歸咎是海象突變肇發凶險的後湧浪造成。

但若此節確是主因，氣象單位應有示警通聯，且聯興操演近岸處會有專業蛙兵與快速艇組成的救生部署，意外發生後，除非昏迷入水，否則操舟合格的陸戰隊員在水中應有能力浮泳待援至救援部隊趕抵。這道兇猛的「後湧浪」如何造成三名官兵遭到重大衝擊溺水？有待海軍公允解謎。