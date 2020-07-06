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教官不必為登陸操演成敗扛責 楊少校決絕明志謎團待解

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
校準部兩棲教官完全按準則與操典為部隊訓練進行簽證，過程不但嚴謹，甚至都有錄影為證。圖為兩棲偵搜大隊「200公尺武裝游泳」測驗，陸戰步兵同一科目則為100公尺。圖／國防部發言人臉書粉絲專頁
校準部兩棲教官完全按準則與操典為部隊訓練進行簽證，過程不但嚴謹，甚至都有錄影為證。圖為兩棲偵搜大隊「200公尺武裝游泳」測驗，陸戰步兵同一科目則為100公尺。圖／國防部發言人臉書粉絲專頁

海軍陸戰隊7月3日「聯合登陸作戰」操演突擊連膠艇翻覆意外事件，不但已造成兩位陸戰隊殉職，一位負責參演部隊操舟訓練簽證的海軍校準部教技訓測中心的兩棲教官楊昌霖，昨天也在所屬教準部營舍內輕生，海軍證實他為此案「自責」而肇生不幸憾事。但據了解，部隊操演成敗與操演方式均與教官無關，楊教官決絕明志，為全案增添遺憾與傷痛。

海軍校準部營舍位於左營軍區高爾夫球場旁，是昔日舊兩棲指揮部營舍，周邊有大樹成蔭遮掩光線，檢警調查楊少校於營區大樓東側樓梯間輕生，遺體無明顯外傷，頸部有索溝痕，在現場未找到遺書。海軍司令部發出新聞稿，稱他「楊員與同袍情誼深厚且責任感重、自尊心強，因感到自責，而肇生不幸憾事」。

海軍教準部兩棲教官和演習部隊，只有教官和學生關係，部隊進訓三軍聯合基地或有關兩棲蛙人課目，確實由楊姓教官依教令或準則教導驗收技能，進行操舟等訓練科目合格簽證，但操演成功與否或人員傷亡，與教官應無關聯。

事發當時，楊在沙灘上擔任裁判官，手持碼表驗證舟波隊型與到達時間，現場目擊舟艇翻覆，或許產生壓力。但據了解，過去國防部或海軍戰術監查單位調查類案，從未有質疑教官在基地合格簽證內容的前例，校準部並不需操演成敗扛責，海軍也稱此案當時尚未展開任何約詢。

據調查，海軍陸戰隊進訓兩棲訓練基地，完成各項合格簽證達成一級戰備，部隊處於戰力高檔，才能獲准從事聯興操演。楊少校負責為參演這批陸戰步兵突擊連操舟合格簽證，案內如士兵游泳1000公尺、武裝泅渡100公尺與水上求生等簽證都包含在內，但兩棲教官完全按準則與操典進行簽證，過程不但嚴謹，甚至都有錄影為證。

過去兩棲登陸演習第一舟波，確實均由海軍爆破隊或特勤隊合格蛙人，負責執行首波登岸排除障礙、打開作戰通道等灘勤任務，導引後續第二舟波排雷車登陸。但近年來有改為由參訓單位陸戰步兵以任務編組的突擊連擔綱的前例。登陸舟波形態的改變，是依訓練單位所撰作戰計畫實施，操演現場戰術驗證則由九九旅作戰官主事，均非校準部教官可主控。

歷年來聯興操演課目已行之有年，不可能任意變動，即使有新課目，也是由總部訓練組、陸戰隊指揮部、教準部等單位依職責分層負責政策頒布、計畫撰寫、驗證可行性、撰擬SOP標準程序等程序後執行，不可能是新的戰術或戰技，且以該翻覆舟艇成員年資和年紀分布，不應該是首度參加聯興演習者。

軍內認為，楊教官當然有可能自責而輕生，但其半年後即將服役20年期滿退伍，可領退俸，按法規軍人輕生恐影響撫恤權益。其決絕明志之舉，令軍內遺憾。

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