【即時短評】軍中訓練傷亡難免 檢討勿淪為鋸箭桿或獵巫

海軍陸戰隊99旅發生突擊膠舟翻覆，兩人死亡一人命危。事件毫無疑問是起悲劇，但軍人一如特技演員或賽車手，本來就是高危險職業，本須承受更易發生意外的風險。每年軍校畢業典禮上，興奮將大盤帽拋向天際的年輕面孔，難免有人無法頤享天年。這是戎馬生涯的宿命，也是軍人專屬的辛酸。

軍隊存在目的，是替國家與全民的身家性命買保險。沒人知道戰爭將在何時何地，以何種方式來襲，因此即使承平時刻，也須不斷揣想最壞狀況，反覆演練因應之道。過程必須從嚴從難，也註定會因疏失或運氣不佳，導致官兵性命與昂貴裝備的損失。

不幸的是在近年台灣，從社會大眾到軍方高層，都傾向將「不出錯」當成至高無上的圭臬。將軍當然知道「零意外，零風險」與精進戰訓本務之間的矛盾，却難以抗拒一旦發生意外，就把究責看成一切的氛圍。更糟的是所謂「究責」，與其說是真正找出原因加以改進，不如說是畫靶供人射箭，提供「誰該負責」或「誰是壞人」的答案。不但內容必須簡化，出爐更必須即時；否則就會被質疑「國防布」、必有陰謀。

在獵巫氛圍下，將校們的軍旅生涯變得風險奇高，宛如玩俄羅斯輪盤，一旦出錯就萬劫不復。如此自然養成因循保守、不做不錯的個性，在任上但求無過、不求有功，遇到問題就「鋸箭桿」。至於部隊是否存在積弊？只要撐到自己下莊之前不爆發，就都不是問題。

回到這次翻船事件，據傳海軍司令部在事發後的檢討中，將重點放在「操舟測考怎不在外海舉行」，以及「不該讓步兵自行操舟」。

就前者而言，如果檢討測考舉行地點，未來讓考試內容與實戰環境更吻合，算得上對症下藥，值得肯定。但後者就嫌本末倒置：陸戰隊步兵搭乘突擊舟搶灘，本來就是非正規登陸的戰術之一，也符合近年國軍要求「訓練特戰化」的大方向；如今雖然發生不幸事件，但重點應該是先釐清，到底是難以避免的突發意外，抑或當真操舟技巧不佳？

膠舟翻覆導致官兵溺水死傷，在硬體裝備或應變訓練上，是不是有可改善之處？如果覺得翻船是因陸戰隊步兵操舟技巧不夠好，所以未來不再由官兵自己操舟，而要把兩棲蛙人調來兼職，恐怕就是病急亂投醫，更反映出軍方近年過度怕出事，所衍生的幼兒園心態。問題是，國家能靠「幼兒園戰士」去保護？